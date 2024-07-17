Новые процессоры Intel будут греться сильнее нынешних флагманов, которые аномально часто сбоят даже без «разгона»

Arrow Lake и Panther Lake с повышенным TJMax

Будущие процессоры Intel потребительского уровня семейств Arrow Lake и Panther Lake будут отличаться от своих предшественников повышенным показателем TJMax, пишет Tom’s Hardware.

TJMax – это максимальная безопасная рабочая температура процессора, заявленная производителем. По ее достижении CPU автоматически снижает текущую тактовую частоту с целью защиты составляющих его транзисторов от повреждения и продления срока службы устройства. Ограничение тактовой частоты негативно сказывается на производительности процессора, поэтому пользователю следует всячески избегать нагрева процессора до температуры TJMax и выше для сохранения стабильной работы компьютера.

По информации пользователя соцсети X (ранее – Twitter) Jaykihn, публикующего утечки о чипах Intel, процессоры компании семейств Arrow Lake и Panther Lake будут отличаться повышенным TJMax – на уровне 105 градусов Цельсия, тогда как текущее поколение Raptor Lake ограничено 100 градусами. Как отмечает Tom’s Hardware, это может означать, что инженеры Intel уверены в способности будущих CPU без негативных последствий выдерживать работу при высоких температурах.

Intel Будущие CPU семейства Arrow Lake, которые должны выйти на рынок до конца 2024 г., будут отличаться более высоким показателем TJMax

На основе одних лишь данных о повышенном TJMax нельзя с уверенностью заявлять, что будущие CPU Intel окажутся более «горячими» в сравнении представителями 13 и 14 поколений. Однако в опубликованных инсайдером материалах говорится о том, что десктопные чипы Arrow Lake-S потребуют несколько более высокого напряжения (vcccore), нежели Raptor Lake-S – 1,77В против 1,72В (прирост в 2,9%). Требования к напряжению интегрированного графического процессора (vccgt) также слегка возрастут с 1,5В до 1,52В (+1,3%). Эти факты, если подтвердится их достоверность, могут свидетельствовать о том, что новые CPU Intel, нацеленные на десктопный сегмент рынка, все же окажутся несколько более «прожорливыми» в плане потребления электроэнергии и, как следствие, в среднем будут иметь более высокую рабочую температуру.

Впрочем, по информации Jayjihn, показатель требования к системе охлаждения (TDP) новых CPU будет находиться в том же диапазоне, что и у предшественников – 35-125 Вт, то есть особых проблем с их охлаждением у владельцев возникнуть не должно.

Процессоры семейства Arrow Lake, как ожидается, поступят в продажу до конца 2024 г., вероятно, уже в октябре.

Обойти ограничения, установленные производителем

TJMax в 100 градусов является типичным для процессоров Intel. В отдельных случаях этот показатель может достигать 105 или даже 110 градусов. Например, TJMax появившихся на рынке в конце 2023 г. чипов Intel Core Ultra (семейство Meteor Lake) варьируется именно в этом диапазоне, в зависимости от модели. TJMax CPU главного конкурента Intel – компании AMD – обычно составляет 85-95 градусов.

Некоторые производители материнских плат, такие как Asrock или MSI, оставляют пользователю возможность вручную устанавливать TJMax, в том числе с использованием значений, находящихся за пределами лимитов, которые предусмотрел производитель. К примеру, в BIOS матплат MSI Z790 и Z690, поддерживающих процессоры Intel 14 поколения, подобная функция называется “CPU Fast Throttle Threshold”.

Процессор может характеризоваться различными TJMax в зависимости от того, для устройств какого типа он предназначен. К примеру, в ноутбуках нередко применяются CPU с меньшим TJMax, чем в десктопах, поскольку корпуса последних обычно не соприкасаются с телом пользователя и в случае продолжительной работы на пределе возможности встроенной системы охлаждения вряд ли способны причинить дискомфорт или даже вред здоровью человека.



«Проблемные» флагманы семейства Raptor Lake

Ранее CNews писал о том, что топовые процессоры Intel 13 и 14 поколений – Core i9-13900K и Core i9-14900K, построенные на основе архитектуры Raptor Lake, могут демонстрировать нестабильную работу как в десктопных, так и серверных конфигурациях, причем без «разгона» со стороны владельца.

Intel до сих пор не обнародовала сведения о причинах нестабильной работы CPU Raptor Lake и не предложила универсального исправления, хотя об этой проблеме компании известно достаточно давно – владельцы жалуются на нее по меньшей мере на протяжении последних трех месяцев. До сих пор американская корпорация ограничивалась релизом точечных фиксов. К примеру, ранее был выпущен обновленный микрокод CPU, в котором был устранен баг eTVB, вызывавший чрезмерный автоматический «разгон» процессора при высоких температурах.

Технология eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost), используемая во флагманских процессорах Intel, позволяет микросхеме повышать тактовую частоту одного или нескольких ядер с учетом температуры ее работы. Эта функция позволяет «выжимать максимум» из CPU в требовательных к ресурсам приложениях при его достаточном охлаждении.