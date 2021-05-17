Новейшие процессоры Intel работают вдвое медленнее на дешевых материнских платах

Владельцы бюджетных материнских плат на чипсете Intel B560 могут столкнуться с сильным падением производительности процессоров Core 11 поколения. Их частота может быть более чем на 50% ниже номинальной из-за неправильных базовых настроек BIOS, и даже их изменение не может полностью решить проблему. В дорогих моделях плат на том же чипсете подобный дефект не проявляется.

На материнских платах экономить нельзя

Материнские платы на чипсете Intel B560 могут сильно снижать производительность процессоров. Чипы могут работать на частоте вдвое ниже заявленной, что приводит к общему снижению производительности системы без очевидной возможности возвращения ее к стандартным показателям.

Эффект занижения тактовой частоты на дешевых материнских платах обнаружил специалист профильного портала TechSpot Стивен Уолтон (Steven Walton). Он протестировал платы разных производителей из разных ценовых категорий и выяснил, что проблема кроется именно в дешевых моделях. Для проверки он использовал процессоры Core i5-11400F и Core i7-11700, выпущенные в I квартале 2021 г. по 14-нанометровому техпроцессу.

Плата MSI B560 Tomahawk за $200 частоту процессора не снижает

B560 – это один из новейших чипсетов Intel. Он входит в линейку Intel 500, премьера которой состоялась в январе 2021 г. Чипсеты ориентированы в первую очередь на работу с процессорами Core 11 поколения (Rocket Lake).

По словам Уолтона, проблема, которую он выявил, касается пока только плат на Intel B560. Ранее он тестировал платы с флагманском чипсете Z590 в паре с Core 11 поколения и ничего подобного не обнаружил. Результаты проверки плат на B560 он назвал «катастрофическими».

Итоги тестирования Core i5

Со слов Стивена Уолтона, в зависимости от модели бюджетной системной платы на В560 производительность процессоров с заблокированным множителем и невысоким тепловыделением (TDP), в том числе i5-11400F и i7-11700 (их TDP равен 65 Вт), может падать более чем на 40%. Он отметил, что проблема кроется в тонких настройках BIOS, которые большинство пользователей никогда не меняют.

Тест Core i5 в Cinebench

Уолтон протестировал несколько конфигураций в бенчмарке Cinebench R23. Материнские платы MSI B560 Tomahawk и Gigabyte B560M Aorus Pro AX стоимостью в США в пределах $200 (14,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 мая 2021 г.) и $180 (13,3 тыс. руб.) не снижали производительность CPU, и установленный в них Core i5-11400F в многоядерном режиме работал на средней частоте в пределах 4,2 ГГц при базовых настройках BIOS. Максимальная частота этого чипа – 4,4 ГГц.

Более доступные платы Asrock B560 Pro4, Gigabyte B560M DS3H AC и MSI B560M Pro, напротив, сразу начинают занижать частоту – в первом случае она составила 3,38 ГГц, во втором – 3,5 ГГц. Наихудший результат был у MSI B560M Pro – 3,1 ГГц, что на 35% ниже в сравнении с показателями MSI B560 Tomahawk.

В играх ситуация несколько лучше

На играх покупка дешевой материнской платы на базе Intel B560 тоже скажется не лучшим образом. Уолтон провел замеры на тех же конфигурациях в игре Shadow of the Tomb Raider, и на более доступных платах падение производительности достигло 12%.

От процессора ничего не зависит

Аналогичным образом Уолтон протестировал и Core i7-11700. Его частота в базе составляет 2,5 ГГц и может расти до 4,9 ГГц в режиме Turbo. В бенчмарке Cinebench R23 на платах MSI B560 Tomahawk и Gigabyte B560M Aorus Pro AX он мог работать на частоте до 4,4 ГГц.

Core i7 тоже лучше работает в более дорогих платах

С доступными системными платами все было иначе. Например, Gigabyte B560M DS3H AC снизила частоту чипа до 3,18 ГГц, а это приблизительно 43-процентное падение от результата MSI B560 Tomahawk. Притом это не рекорд – Asrock B560 Pro4 справилась еще «лучше» и понизила частоту до 3,155 ГГц (-44%). Первое место, как и в прошлый раз, удерживает MSI B560M Pro – 2,89 ГГц (-53%).

Тест Core i7 в играх

В игре Shadow of the Tomb Raider платы показали 8-, 9- и 14-процентное падение производительности соответственно.

Как решить проблему

Результаты проведенного Уолтоном тестирования показывают, что проблема кроется не в марке материнской платы, а в ее модели – это видно при сравнении двух плат компании MSI. Эксперт подчеркнул, что для ее решения от пользователя могут потребоваться совершенно нетривиальные действия.

MSI B650M Pro, провалившая все тесты

Например, владелец платы MSI B560M Pro будет вынужден проследовать в BIOS и найти в нем настройки системы охлаждения. Там ему будет нужно выбрать пункт «water-cooling» вместо штатного значения «box cooler».

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Но даже эти манипуляции не приведут к полному сбросу ограничений. Уолтон пишет, что в платах есть функция тепловой защиты VRM (Voltage Regulator Module – неотъемлемый элемент материнской платы, отвечает за питание процессора). По его словам, из-за нее производительность CPU даже при снятых ограничениях в BIOS будет снижаться – на MSI B560M Pro она будет ниже на 16%, чем на более дорогой MSI B560 Tomahawk.

Стивен Уолтон добавил, что к выбору материнской платы на чипсете B560 следует подходить максимально ответственно. Если пользователь готов тратить время на настройку BIOS, то ему можно сэкономить и взять плату дешевле $140 (10,4 тыс. руб.). В противном случае добиться максимальных показателей CPU у него не выйдет, и единственным выходом будет только замена материнской платы на более дорогую.