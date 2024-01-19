Новейшие процессоры AMD тайно и радикально замедляют SSD и видеокарты. Решения нет

Анонсированные в начале января 2024 г. процессоры Ryzen 8000G негативно влияют на производительность твердотельных накопителей и видеокарт. По подсчетам экспертов, в некоторых случаях замедление может быть весьма ощутимым. Проблема аппаратная и кроется в возможностях самых процессоров.

Опасные новинки AMD

Процессоры Ryzen 8000G компании AMD, со дня анонса которых на момент выпуска материала прошло менее двух недель, могут замедлять видеокарты и твердотельные накопители, в которых они стоят. По данным портала TechSpot, дело вовсе не в некорректном микрокоде, хотя проблема все равно кроется самих процессорах – заменой SSD или ускорителя ее никак не решить.

Впрочем, AMD тоже не в силах найти решение, поскольку зло скрывается непосредственно в характеристиках процессоров. Некоторые представители серии Ryzen 8000G, и речь про младшие модели, имеют урезанную поддержку интерфейса PCI-E 4.0, который нынче используется и видеокартами, и твердотельными накопителями для достижения наивысшей производительности.

Придется подстраиваться

Серия Ryzen 8000G на момент своего дебюта состояла из восьми процессоров Ryzen 3 8300GE, Ryzen 5 8500GE, Ryzen 5 8600GE, Ryzen 7 8700GE, Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G с ядрами от 4 до 8 и потоками от 8 до 16. Базовая их частота варьируется от 3,4 до 4,35 ГГц, а пиковая – от 4,9 до 5,1 ГГц. В каждом их новых CPU есть встроенная видеоподсистема – Radeon 740M, 760M или 780M, а уровень тепловыделения (TDP) равен 35 Вт для базовых моделей и 65 Вт для более мощных.

Фото: AMD Иногда новый процессор оказывается с секретом, к тому же с не самым приятным

Процессоры Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G получили поддержку интерфейса PCI-E 4.0 с четырьмя линиями для дискретных видеокарт, то есть PCI-E 4.0 x4, тогда как более продвинутые Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G располагают PCI-E 4.0 x8.

Аналогичная история и с линиями PCI-E 4.0 для SSD-накопителей с интерфейсом M.2, а именно они используются в современных ПК и ноутбуках в качестве высокоскоростной альтернативы классическим 2,5-дюймовым SSD и медленным жестким дискам с не самым скоростным интерфейсом SATA. Часть новых чипов Ryzen 8000G, опять же, более производительных и дорогих, поддерживают четыре линии PCI-E 4.0 (x4), а менее мощные новинки AMD располагают лишь PCI-E 4.0 x2.

Что может случиться

Если собирать компьютер с нуля и заранее учитывать аппаратные возможности младших чипов в новой линейке AMD, то никакой потери производительности не будет – нужно лишь купить соответствующие видеокарту и SSD-драйв. Совсем иная ситуация будет, если в распоряжении пользователя уже есть накопитель с поддержкой PCI-E 4.0 x4 и дорогой видеоускоритель, знающий о существовании PCI-E 4.0 x8 и тем более х16.

В этом случае, приобретая процессоры AMD Ryzen 8000G начального уровня, пользователи рискуют столкнуться с едва ли не 50-процентным падением производительности дисковой и видеоподсистемы своего компьютера.

Тайное стало явным

Премьера новых чипов AMD состоялась в Лас-Вегасе (США) в рамках международной выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2024 г. Анонс процессоров не содержал информации о количестве поддерживаемых ими линий PCI-E 4.0 – нет ее в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте AMD.

«Сдать» AMD пришлось компании Gigabyte, пишет TechSpot, хотя это явно не было ее целью. Она просто разместила на своем сайте спецификации новой материнской платы B650E Aorus Elite X AX ICE, рассчитанной под процессоры AMD 8000G, и не стала скрывать часть, касающуюся подсистемы хранения данных.

AMD на своей презентации об этом не упоминала

В части интерфейса видеокарты то же самое – на сайте Gigabyte открыто указано, что при использовании некоторых новинок AMD интерфейс PCI-E 4.0 x16 будет работать в режиме х8 или даже х4.

Генеральный директор Test IT Артем Кострюков: Отечественный ИТ-рынок не должен смотреть в сторону заграничных решений Цифровизация