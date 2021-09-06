Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки

Опубликованы предварительные цены на процессоры Intel Alder Lake. В серию войдут чипы как со встроенной графикой, так и без нее. Флагманский Core i9-12900K будет стоить в пределах 741 евро, а Core i5-12600KF без видеокарты – около 330 евро. При этом покупателю обязательно придется приобрести еще и новую материнскую плату, а заодно и модули памяти DDR5.

Дорогостоящий апгрейд

Стала известна предварительная стоимость ряда процессоров Intel нового семейства Alder Lake. Как пишет портал TechSpot, покупка таких чипов «прожжет дыру в кошельке».

Alder Lake – это экспериментальные и своего рода революционные (для самой Intel) процессоры. Впервые в своей истории компания решилась на выпуск чипов, ядра в которых разделены на кластеры. Подобный принцип годами используется во всех процессорах с архитектурой ARM. Выпускаться все Alder Lake будут по 10-нанометровой топологии.

Согласно TechSpot, серия Alder Lake будет включать процессоры как с интегрированной графикой, так и без нее (литера «F» в индексе). К примеру, самый дорогой на данный момент CPU в серии под названием Core i9-12900K будет стоить в Европе 741 евро с НДС (64,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 6 сентября 2021 г.). В США без учета налогов его цена составит $705 (51,5 тыс. руб.).

В этом чипе будет два кластера ядер. В первом Intel расположит восемь высокопроизводительных Golden Cove, тогда как второй кластер займут восемь энергоэффективных Gracemont. Процессор также получит встроенную графику.

Процессоры Alder Lake окажутся физически крупнее своих предшественников

О новой линейке Alder Lake Intel впервые рассказала в январе 2021 г. Первые чипы могут увидеть свет до конца 2021 г. или в I квартале 2022 г. За счет использования кластеров новые процессоры покажут двукратный рост производительности в однопоточном режиме в сравнении с поколением Rocket Lake, вышедшим в начале 2021 г. Это коснется лишь многопоточного режима – в однопоточном разница составит 20%, но снова в пользу Alder Lake.

Сравнение цен

Топовый Core i9-12900K, пишет TechSpot, окажется дороже своего предшественника Core i9-11900K. В Европе этот CPU в настоящее время стоит около 523 евро (45,3 тыс. руб.).

Цены на процессоры Intel Alder Lake

Модель процессора Цены в Европе с НДС, евро Цены в США без НДС, $ Ядра,потоки Кэш третьего уровня, МБ Core i9-12900K 741 705 16, 24 30 Core i7-12900KF 708 674 16, 24 30 Core i7-12700K 520 495 12, 20 25 Core i7-12700KF 487 464 12, 20 25 Core i5-12600K 358 343 10, 16 16 Core i5-12600KF 326 312 10, 16 16

Источник: TechSpot

В то же время Core i9-11900K будет более выгодным приобретением на фоне нынешнего флагмана AMD – Ryzen 9 5950X. В Старом свете ритейлеры просят за него в пределах 789 евро (68,3 тыс. руб.). Однако в случае с Alder Lake подобное соотношение цен – это исключение, а не правило.

Например, Core i7-12700K будет стоить дороже, чем Core i7-11700K и AMD Ryzen 7 5800X. То же касается и Core i5-12600K. За него придется заплатить больше, нежели за Core i5-11600k или AMD Ryzen 5 5600X.

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Для пользователей, не желающих переплачивать за интегрированную графику, Intel предусмотрела как минимум три процессора Alder Lake без нее. Экономия составит в пределах 30 евро. Пока неизвестно, появятся ли CPU без видеоподсистемы в серии Core i3, и сколько они будут стоить.

Дополнительные расходы

Переход на платформу Alder Lake не ограничится покупкой одного лишь процессора. Для пользователей это означает необходимость замены еще и материнской платы, поскольку чипы Alder Lake нуждаются в сокете LGA 1700 – новом разъеме, не используемом ни в одном из существующих поколений процессоров Intel.

Наглядная разница между сокетами LGA 1200 и 1700

Также дополнительно придется потратиться на новую систему охлаждения. В ряде случаев получится сэкономить и купить адаптер под LGA 1700 для прежнего кулера.

Стоимость некоторых материнских плат составит около половины цен на сами процессоры. Например, в начале сентября 2021 г. портал VideoCardz опубликовал цены на новые платы компании Gigabyte для Alder Lake, одного из основных игроков на мировом рынке компьютерных комплектующих. Так, плата Gigabyte Z690 Aorus Elite AX оценивается приблизительно в $330 (24,1 тыс. руб.), а Gigabyte Z690 Aorus Master стоит около $572 (41,8 тыс. руб.).

Характеристики материнских плат. Цены указаны в австралийских долларах

Специалисты VideoCardz обнаружили цены на эти платы в одном из австралийских онлайн-магазинов. Не исключено, что они взяты «с потолка», поскольку в описании к каждой из них допущены серьезные ошибки. К примеру, в них указано, что обе платы оснащены сокетом LGA 1200 вместо 1700, плюс указана поддержка оперативной памяти DDR4. Процессоры Alder Lake умеют работать с таким стандартом, но только в случае младших моделей.

Старшие чипы Alder Lake поддерживают только более современную память DDR5. Другими словами, пользователям, решившим установить в свой ПК новый флагман Intel, потребуется раскошелиться еще и на новые модули памяти.