Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества

22 мая 2021 г. в рамках 25-го юбилейного Российского Интернет Форума (РИФ) состоялась закрытая встреча «ИТ-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко.

Мероприятие вел Алексей Гореславский, бывший замглавы управления Президента по общественным проектам, генеральный директор АНО «Диалог».

Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО «Диалог»), Алексей Комиссаров (АНО «Россия — страна возможностей»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских ИТ-компаний и общественных организаций.

Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей ИТ-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.

«Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости ИТ сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы. В этой связи важно определить роли всех участников – государства, государственных институтов развития, бизнеса, общественных организаций и непосредственно самих ИТ-специалистов», - отметил он.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что интернет-отрасль хочет и дальше развивать диалог с государством, заявлять свою позицию, вырабатывать общие решения.

«ИТ сообщество состоялось. Это давно не маленькая тусовка странных ребят, уткнувшихся в компьютеры. Это больший коллектив, у которого есть беспокойства, запросы и предложения по законодательным инициативам. Важно, что мы говорим не про ИТ-компании, а именно про людей с разными должностями и квалификациями, но всех их объединяет единая сфера деятельности», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Российский интернет форум (РИФ) проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил в себе насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из ТОП-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций.