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Отечественные мобильные технологии в онлайн госпитальной педагогике для детских больниц

Успешно завершено тестирование планшетов под управлением ОС «Аврора» для передачи в больницы-партнеры проекта «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори», реализующего программы онлайн дополнительного образования с элементами арт-терапии для детей, проходящих лечение. Об этом CNews сообщили представители АНО «ИИТО».

АНО «Институт информационных технологий в образовании» обратилась в ООО «Открытая мобильная платформа» с предложением об использовании планшетных компьютеров с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора» в детских больницах в рамках проекта онлайн госпитальной педагогики «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори» (реализуется АНО «ИИТО» при поддержке Фонда президентских грантов). Цель проекта – образовательная инклюзия, психолого-педагогическая реабилитация и социально-культурная адаптация детей и подростков, проходящих стационарное и амбулаторное лечение и реабилитацию. Дети, проходящие лечение, получают бумажные наборы для творчества, интегрированные со специально адаптированными онлайн курсами, мастер-классами, играми, квестами и т.д. В проекте участвуют 20 крупных федеральных и областных детских медицинских организаций в 18 регионах России.

Планшеты были произведены компанией «Аквариус», на них установлена российская ОС «Аврора» (разработчик – «Открытая мобильная платформа»). АНО «ИИТО» получила партию планшетов с ОС «Аврора», тестирование которых недавно успешно завершилось. «О предоставлении планшетов нас уже давно просят кураторы в больницах – ведь не у всех детей есть смартфоны, особенно если они приехали на лечение из деревень и поселков. Нас полностью устраивает функционал этих планшетов, это подтвердили дети – участники проекта. Важно и то, что благодаря доверенной ОС «Аврора», в значительной мере решается проблема безопасного доступа и возможных злоупотреблений гаджетами в слабо контролируемых условиях стационара. Для реализации инициативы осталось найти решение ряда организационных вопросов», – сказал руководитель проекта Азат Ханнанов.

Алексей Коган, директор по стратегическому развитию «Открытая мобильная платформа», отмечает: «Мы гордимся, что платформа Аврора успешно показала себя во время проведения Всероссийской переписи населения, и очень рады, что планшеты с ОС «Аврора» теперь помогут проекту «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори». Не менее важно и то, что детям понравился уникальный интерфейс ОС «Аврора», а организаторам проекта простота управления планшетами и необходимый уровень безопасности».

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«Использование отечественных планшетов в проекте онлайн госпитальной педагогики позволит с раннего возраста приобщать детей к отечественным программным и аппаратным решениям в контексте импортозамещения, а также станет из одним из позитивных примеров эффективной и безопасной цифровизации сферы образования и здравоохранения», – сказал Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

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