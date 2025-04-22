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Тюрин Александр
Тюрин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Galileosky - ГалилеоСкай 20 1
|Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи 19 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2782 1
|Фоменко Игорь 1 1
|Путин Владимир 3228 1
|Определенов Виктор 9 1
|Криволапов Николай 9 1
|Реймер Александр 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1509 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
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