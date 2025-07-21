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Дремин Михаил


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дремин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 661 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 818 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1112 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7580 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3859 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3612 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5733 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14142 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1722 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1113 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9053 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11740 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1975 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1288 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 30 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1734 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4228 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3581 1
Qualcomm VVC - Qualcomm Versatile Video Coding - стандарт сжатия видео 2 1
Ватолин Дмитрий 8 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 136 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1589 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
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