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Дремин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения 1
Дремин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2852 1
|Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19634 1
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