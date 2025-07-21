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Qualcomm VVC Qualcomm Versatile Video Coding стандарт сжатия видео


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения 1
20.07.2020 Qualcomm ускорила завершение работ над стандартом сжатия видео следующего поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Qualcomm VVC и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1861 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 495 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14064 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6662 1
Karczewicz Marta - Карчевич Марта 1 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4807 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
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