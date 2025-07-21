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Qualcomm VVC Qualcomm Versatile Video Coding стандарт сжатия видео
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения 1
|20.07.2020
|Qualcomm ускорила завершение работ над стандартом сжатия видео следующего поколения 1
Qualcomm VVC и организации, системы, технологии, персоны:
|Qualcomm Technologies 1861 1
|Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4807 1
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