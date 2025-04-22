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Индексная книга (каталог) CNews*
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АссистАгро



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» 3
08.04.2024 Искусственный интеллект повышает эффективность борьбы с сорняками 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
06.02.2024 ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО 2
29.01.2024 20% отечественных разработчиков цифровых технологий для АПК уже работают на внешних рынках 1
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 1
08.12.2023 В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий 1
29.11.2023 Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
18.10.2023 «Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро» 1
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 1
22.09.2023 Более 20% российских сельхозпредприятий проводят анализ собираемых данных вручную 1
26.07.2023 «Сколково» одобрил пять проектов по внедрению ИИ на сумму более 300 млн рублей 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

АссистАгро и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 10
8396 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 2
Ростелеком 9866 1
SAP SE 5319 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Yandex - Яндекс 7616 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 207 1
Addreality - Эддреалити 45 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 81 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 1
ИИ-Технологии 130 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 28 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ТН Цифровая логистика 2 1
Вестлинк - Westlink 21 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Русагро Группа Компаний 285 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 2
Русагро Инвест 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Газпром нефть 633 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Komatsu - Комацу 18 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 177 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 77 1
Цифровая логистика 15 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 78 1
Земельный банк 16 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 27 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3011 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 4
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10516 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9584 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 644 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 1
СалютДевайсы - GigaChat 225 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
1С:ERP Управление предприятием 584 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Воронков Илья 10 7
Путин Владимир 3228 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Дроздов Игорь 45 1
Решетников Максим 32 1
Блинов Дмитрий 43 1
Гулевич Руслан 31 1
Каримов Руслан 26 1
Корнеева Анжелика 10 1
Сологуб Денис 71 1
Забродин Алексей 17 1
Пчелин Юрий 38 1
Борисов Станислав 9 1
Гудков Павел 17 1
Тульчинский Станислав 58 1
Колесников Максим 25 1
Захарян Артур 10 1
Богомолов Денис 15 1
Гольцов Дмитрий 7 1
Петров Артем 24 1
Комлев Александр 1 1
Гарбера Владимир 3 1
Горохов Владимир 5 1
Пинигин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 12
Казахстан - Республика 5614 8
Беларусь - Белоруссия 5790 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1292 8
Африка - Африканский регион 3510 8
Узбекистан - Республика 1765 8
Бразилия - Федеративная Республика 2386 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1319 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Индия - Bharat 5517 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Америка Южная 855 1
Канада 4912 1
Израиль 2746 1
Германия - Федеративная Республика 12759 1
Ближний Восток 2971 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1356 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 651 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 86 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 9
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 43 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2168 2
Экономический эффект 1099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 961 1
Образование в России 2264 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4941 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 396 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3487 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5628 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6065 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1284 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2418 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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