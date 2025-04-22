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АссистАгро
АссистАгро и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
|Воронков Илья 10 7
|Путин Владимир 3228 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Решетников Максим 32 1
|Блинов Дмитрий 43 1
|Гулевич Руслан 31 1
|Каримов Руслан 26 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Сологуб Денис 71 1
|Забродин Алексей 17 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Борисов Станислав 9 1
|Гудков Павел 17 1
|Тульчинский Станислав 58 1
|Колесников Максим 25 1
|Захарян Артур 10 1
|Богомолов Денис 15 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Петров Артем 24 1
|Комлев Александр 1 1
|Гарбера Владимир 3 1
|Горохов Владимир 5 1
|Пинигин Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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