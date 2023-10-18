«Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро»

Стоимость внедрения в деятельность ГК «Русагро» системы управления сельхозпроизводством на базе отечественного ПО, разработанного компанией «Геомир», оценивается в 670 млн руб. Из них 536 млн руб. выделено в рамках грантового финансирования от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Проект будет полностью реализован к концу 2025 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Геомир».

Проект предполагает доработку и внедрение отечественной автоматизированной системы управления (АСУ) «История поля» взамен уже эксплуатируемого зарубежного решения во всех подразделениях агрохолдинга, земельный банк которого составляет 668 тыс. гектар. Среди основных задач при внедрении АСУ — автоматизация принятия управленческих решений на всех этапах производственного сезона за счет рекомендательных моделей на базе искусственного интеллекта.

Будут реализованы и внедрены автоматические решения по борьбе с засоренностью, болезнями и вредителями, рекомендательные модели по оптимальным срокам проведения полевых работ и технологиям, инструменты оптимального планирования производственного сезона и контроля за реализацией плана.

Также будет воплощен автоматический факторный анализ урожайности с учетом различных факторов, их взаимосвязей и степени влияния, а также формированием рекомендаций для повышения продуктивности каждого поля.

Согласно плану реализации проекта, к 2024 г. будет уточнено техническое задание. К концу 2024 г. АСУ будет доработана с учетом особенностей заказчика и внедрено во всех подразделениях холдинга к осени 2025 г. После внесения возможных корректировок к концу 2025 г. АСУ будет полностью сдана в эксплуатацию.

«АСУ сельскохозяйственными предприятиями являются одной из главных составляющих цифровой трансформации отрасли, — сказал Илья Воронков, генеральный директор компании «Геомир». — В настоящее время они используются в российских хозяйствах более чем на 20 млн га, что составляет порядка 20-25% от всей используемой площади пашни в стране. При этом половина подключена к облачному сервису «История поля». Реализация проекта в «Русагро» позволит серьезно укрепить позиции отечественного ПО, нарастить позитивный опыт применения цифровых технологий и обеспечить технологический суверенитет российского АПК».

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Проект внедрения АСУ «История поля» в производственную деятельность «Русагро» вошел в перечень особо значимых и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение», которые были утверждены правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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Группа компаний «Геомир» — российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «Ассистагро», не имеющее аналогов по своему функционалу. Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.