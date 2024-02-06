ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО

Программное обеспечение «АссистАгро» получило специальный признак, указывающий на отнесение его к сфере искусственного интеллекта (ИИ) в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это дает преимущество его пользователям претендовать на госсубсидии.

ПО обладает следующими признаками ИИ: система обрабатывает снимки с дронов, подсчитывает густоту и определяет урожайность ряда полевых культур, распознает более 150 видов сорняков и их фенофазы, дает рекомендации по проведению защитных мероприятий – времени гербицидных обработок и баковым смесям в зависимости от видового состава сорняков, стадии их развития и погодных условий. В основе работы программного продукта лежат технологии машинного зрения, автоматизированного сбора данных и их последующего анализа, которые позволяют проводить цифровой аэромониторинг в посевах пшеницы, сои, свеклы, кукурузы, подсолнечника, рапса, гороха и картофеля.

«АссистАгро» повышает эффективность использования рабочего времени агрономов более чем на 15-30% и экономит до 20% СЗР благодаря своевременному обнаружению сорной растительности и формированию заданий по обработке полей, утверждают компании «Геомир. Это делает возможным ведение одним агрономом в среднем порядка 50 тыс. га. без потери качества.

Внесение программного продукта в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с признаком искусственного интеллекта в январе 2024 г. позволит использующим его сельхозпредприятиям получать субсидии согласно соответствующему проекту постановления правительства. В 2024 г. эти меры коснутся хозяйств с доходом от 800 млн руб. при получении 13 субсидий. «АссистАгро» стало первым ПО для растениеводства, которое получило признак использования ИИ, отмечают в компании.

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«Внесение «АссистАгро» в Единый реестр российского ПО с признаком искусственного интеллекта важное событие, которое не только принесет преимущества нашим клиентам, но и во много определит вектор его дальнейшей эволюции: чем большее распространение получит этот программный продукт, тем динамичнее мы сможем развивать его, обучая новым задачам», – сказал Илья Воронков, генеральный директор компании «Геомир».

В 2024 г. разработчики компании дополнят возможности «АссистАгро», базирующиеся на ИИ-технологиях. Так, будут расширены рекомендации по работе с гербицидами на основе оценки не только общедоступной погоды, но и данных о влажности с частных метеостанций, рекомендации по севу и внесению удобрений, добавится анализ погодных рисков в гербакритические периоды, экспресс-анализ продуктивности на основе подсчета элементов структуры урожая, картирование полей по густоте сорняков для дифференцированного внесения СЗР.