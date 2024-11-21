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Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково»

Группа компаний «Русагро» и резидент «Сколково» «АссистАгро» успешно завершили проект по внедрению системы автоматического распознавания сорняков с использованием беспилотников. Проект реализовывался с 2022 по 2024 г. при поддержке фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Общий бюджет проекта составил 159 млн руб., из которых 72,5 млн руб. – грант фонда «Сколково».

В 2022 г. «Русагро-Инвест» и «АссистАгро» получили грант от фонда «Сколково» на внедрение и доработку системы автоматического распознавания сорных растений на основе данных, собранных с помощью БВС. Разработанное решение позволило в шесть раз ускорить сбор и анализ данных о фитосанитарном состоянии полей, более точно определять видовой состав и фазу развития сорняков, а также формировать обоснованные рекомендации по применению средств защиты растений.

«Внедрение системы “АссистАгро” помогло нам существенно повысить эффективность управления посевами. Автоматизация процессов агроскаутинга и точного применения средств защиты растений позволила сократить засоренность полей и оптимизировать затраты на обработку», – отметил Александр Горпинюк, заместитель операционного директора по цифровизации «Русагро-Инвест».

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«В рамках федерального проектаИскусственный интеллект” “Сколково” поддерживает значимые решения в различных отраслях. Проект “Апробация технологии скаутинга полей с применением БВС” – яркий пример того, как искусственный интеллект трансформирует сельское хозяйство. Эта технология не просто оптимизирует обработку полей гербицидами, но и способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны», – сказал Павел Гудков, заместитель председателя правления по финансовой поддержке и технологической экспертизе фонда «Сколково».

Компании повысили урожайность сельскохозяйственных культур и добились постепенного снижения общей засоренности полей многолетними сорняками. Группа компаний «Русагро» планирует тиражировать успешный опыт применения системы «АссистАгро» на других своих активах для дальнейшего повышения эффективности производства.

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