«Балтика» и «ГеомирАгро» объединяют усилия для цифровизации хмелеводства в Чувашии

Дочернее предприятие «Балтики» – «Балтика-Агро» и ГК «Геомир» заключили соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на совместную разработку и внедрение цифровых решений для повышения эффективности выращивания хмеля, что напрямую соответствует стратегии развития АПК в Чувашии.

Пока российские хмелеводческие хозяйства обеспечивают лишь небольшую часть потребностей отечественных пивоваров, но развитие хмелеводства – стратегически значимая задача для обеспечения импортозамещения и достижения сырьевого суверенитета в российской пивоваренной отрасли.

«Чувашская Республика придает большое значение этому направлению, видя в нем как экономический, так и социальный потенциал для региона. Проект развития хмелеводства определен одним из ключевых в стратегии развития агропромышленного комплекса Чувашии до 2030 г. «АгроПроДвижение», — сказал и.о. заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра сельского хозяйства Андрей Макушев.

«Балтика» стала первой пивоваренной компанией в России, запустившей собственный проект по выращиванию хмеля в Чувашской Республике. Компания приобрела действующие хмельники и закладывает новые общей площадью около 60 га. Этот проект является важной частью стратегии развития хмелеводства в Чувашии и способствует созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий.

Одной из ключевых задач «Балтики» является эффективное управление затратами в проекте по выращиванию хмеля. Для этого необходима автоматизация и цифровизация производственных процессов.

В связи с этим «Балтика» обратилась к компании «Геомир» с предложением адаптировать существующий продукт «АссистАгро» под нужды хмелеводства. В результате был разработан специальный сервис, позволяющий автоматизировать сбор и анализ данных о производственных процессах при выращивании хмеля.

«Балтика» стремится внедрять инновационные решения, которые станут драйверами для развития наших производственных площадок. Использование успешных отечественных разработок в области программного обеспечения для агропромышленного комплекса – это важный шаг на пути к достижению импортонезависимости отрасли», — отметил генеральный директор «Балтика-Агро» Виталий Кулагин.

«Готовность компании «Балтика» делиться экспертизой и методологией о том, как выращивается хмель, позволила нам адаптировать платформу «АссистАгро» под работу с новой культурой. И сейчас эта экспертиза доступна в продукте. Решение полностью готово для тиражирования на предприятиях любого масштаба, заинтересованного в прозрачности бизнес-процессов и росте эффективности», — отметил генеральный директор ГК «Геомир» Илья Воронков.

Ожидается, что внедрение нового сервиса позволит автоматизировать учет ручных сельскохозяйственных работ и рабочего времени сотрудников проекта «Балтики» в области хмелеводства, а также повысить эффективность управления сельхозпредприятиями.

Компания «Балтика» также приобрела и установила метеостанцию на хмельниках в Чувашии для контроля полива и оперативного реагирования на климатические изменения.