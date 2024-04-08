Искусственный интеллект повышает эффективность борьбы с сорняками

Исследования, проведенные компанией «Геомир», показали экономическую выгоду от использования искусственного интеллекта при построении стратегии гербицидных обработок. Об этом CNews сообщили представители «Геомир».

Искусственный интеллект набирает обороты во всех секторах сельского хозяйства, способствуя как снижению расходов на ТМЦ, так и повышению рентабельности производства. Компания «Геомир» разработала приложение «АссистАгро», которое, используя компьютерное зрение и искусственный интеллект, распознает сорняки и на основании их видового и возрастного состава составляет рекомендации по защите.

В 2023 г. на территории ЦФО (Белгородская и Тульская области) проводилось сравнение схем защиты сои, предусмотренных технологическими картами сельскохозяйственных предприятий и предложенной рекомендательной системой «АссистАгро». Первое исследование проведено на площади 6300 га, где изучалась возможность снижения норм расхода за счет раннего экспресс-скаутинга с помощью дронов. «Наши технологии продемонстрировали способность сократить использование гербицидов до 30% и количество обработок, сохраняя при этом эффективность, – сказал Станислав Борисов, главный эксперт по работе с СЗР компании «Геомир». – Общая сумма сэкономленных средств превысила 880 рублей на гектар».

Второй производственный опыт, проведенный на площади 956 га, позволил снизить себестоимость тонны урожая за счет подбора наиболее эффективной схемы защиты культуры в сравнении с хозяйственной технологией. «Как известно, соя плохо переносит конкуренцию, поэтому своевременная и качественная защита от сорняков способствует сохранению потенциала сорта, – отметил Станислав Борисов. – Предложенная нейросетью технология оказалась дороже хозяйственной, но сохраненный урожай не только позволил окупить дополнительные затраты, но и сократить себестоимость тонны урожая на 930 руб.».

Также по итогам серии осмотров с помощью БПЛА с интегрированным ПО было установлено, что среднее затраченное время на обследования 100 га до четырех раз сокращает время маршрутного обследования, позволяя при этом получить более репрезентативную картину засоренности. Производительность одного скаута за световой день варьировалась от 1500 до 2000 га.

Всего в сезоне-2023 число операторов БПЛА, выполняющих автоматизированный агроскаутинг на базе программного обеспечения разработчика превысило 70 человек. ИИ в основе цифрового решения распознает 150 видов сорняков в посевах восьми основных культур, включая пшеницу, сою, подсолнечник, кукурузу, свеклу. Новым этапом развития проекта стал выпуск летом прошлого года собственного дрона «Геомир» с интегрированным ПО. Первой серией этих БПЛА было обследовано более 50 тыс. га полей.

В 2024 г. возможности ПО будут расширены рекомендациями по работе с гербицидами на основе оценки не только общедоступной погоды, но и данных о влажности с частных метеостанций, анализом погодных рисков в гербакритические периоды, экспресс-анализом продуктивности на основе подсчета элементов структуры урожая, картированием полей по густоте сорняков для дифференцированного внесения СЗР.

Также компания планирует завершить тестирование функционала, позволяющего ИИ предлагать состав баковых смесей исходя не только из видового состава сорняков и их фенофазы, но и основываясь на наличии препаратов на складе сельхозпредприятия.

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Группа компаний «Геомир» – участник рынка цифровых услуг и сервисов в АПК, российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «АссистАгро», не имеющее аналогов по своему функционалу. Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.