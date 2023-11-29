Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута

Первый российский агродрон с интегрированной системой распознавания сорняков был обновлен по итогам первого сезона работы. Серийное производство уникального дрона началось летом 2023 г. Работая на базе программного обеспечения «Ассистагро», «Агроскаут» стал первым БПЛА с функцией распознавания сорняков и рекомендательным сервисом по выбору гербицидов и сроков обработки. За сезон 2023 г. первой серией дронов было обследовано более 50 тыс. га полей. По итогам работы инженерами «Геомир» выпущена усовершенствованная модель. Об этом CNews сообщили представители компании «Геомир».

Обновления коснулись как внешнего вида, так и технических характеристик. Так, было увеличено время полета с 50 до 60 минут. Спектр сорной растительности, который распознает дрон, был расширен со 100 до 150 видов. Доработки в области интеграции ПО позволяют еще больше упростить и автоматизировать процесс управления, получения и обработки данных и защитить от потери дрона в случае ошибок пилота. К сезону 2024 года компания намерена выпустить партию из 100 таких БПЛА.

Программное обеспечение дрона позволяет проводить автоматизированный агроскаутинг в посевах пшеницы, сои, свеклы, кукурузы и подсолнечника: оценивать состояние культур и эффективность проведенных обработок, выявлять проблемы, подсчитывать густоту, прогнозировать урожайность и сроки уборки.

Илья Воронков, генеральный директор «Геомир» представил статистические данные из практики компании, какого экономического эффекта можно ожидать от внедрения в производство тех или иных программных продуктов. По его данным, снижение расхода СЗР и ГСМ на 5% дают экономию в 200 руб./га по каждой из этих статей расходов. Повышение урожайности на 2% на примере озимой пшеницы дает до 400 руб./га дополнительной прибыли предприятию. И это лишь локальные примеры эффективности.

«В 2023 г. мы отмечаем рост спроса на цифровые технологии в АПК на уровне 20-30%, и эти продукты сегодня входят в топ-5 технико-технологических решений из плана закупок сельхозпредприятий», — сказал Илья Воронков.

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Группа компаний «Геомир» — один из лидеров рынка цифровых услуг и сервисов в АПК, российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «Ассистагро», не имеющее аналогов по своему функционалу. Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.