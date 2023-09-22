Более 20% российских сельхозпредприятий проводят анализ собираемых данных вручную

По данным компании «Геомир», несмотря на развитие цифровизации российского АПК, более 20% хозяйств до сих пор анализируют данные о собственной хозяйственной деятельности вручную.

В компании отметили, что на этапе нормализации нормативно справочной информации (НСИ) к настоящему времени находится 35% всех хозяйств России. Приведение данных к единым стандартам на пути автоматизации и цифровизации позволяет улучшить процессы анализа и принятия решений. 30% отечественных сельхозтоваропроизводителей продвинулись дальше и уже перешли к сбору всех данных по хозяйству в единой системе.

В автоматическом режиме собирают данные о хозяйственной деятельности – 25% агропредприятий. При этом их анализом вручную до сих пор занимается 23% сельхозпроизводителей и лишь 3% перешли к этапу автоматической аналитики данных с рекомендательными сервисами. Об этом CNews сообщили представители компании «Геомир».

«Внедрение цифровых решений происходит поэтапно, и мы видим, что следующий значимый скачок в трансформации отрасли может произойти, когда те производители, которые уже автоматизировали сбор данных перейдут к такому же автоматическому способу их обработки и анализа. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие несколько лет», – сказал директор по продажам компании Александр Комлев.

Еще меньшее число сельхозпредприятий в России используют искусственный интеллект и компьютерное моделирование для оптимизации производственных процессов – всего 2% производителей. Сдерживает более динамичное проникновение этих технологий отсутствие необходимых кадров и опасения инвестировать в довольно молодое для российского АПК направление. Сюда же можно отнести процесс тестирования сервисов на базе искусственного интеллекта, который занимает обычно один-два сезона.

«Информирование отраслевой общественности об успешных кейсах внедрения продуктов на основе ИИ в АПК, более тесное сотрудничество разработчиков и аграрных ВУЗов при подготовке кадров, а также дальнейшее развитие программ субсидирования внедрения этих технологий – главные точки роста массового внедрения искусственного интеллекта в отрасль», – отметил Александр Комлев.

Спикер выделил четыре основных направления применения искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе:прогнозные модели – прогнозирование фенофаз, урожая, болезней, вредителей; рекомендательные модели – рекомендации по технологическим картам, срокам проведения агротехнических операций, выбору оптимальных товаров сельхозпроизводства; моделирование производственных процессов – моделирование структуры посевных площадей и севооборота, долгосрочного и оперативного планов; распознавание образов – распознавание спутниковых снимков, снимков с дронов и мобильных устройств.

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Группа компаний «Геомир» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА.

В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «Ассистагро». Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.