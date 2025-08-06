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Все категории 179761
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Плетнев Владислав


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
30.07.2015 «Дом.ru Бизнес» подключил к интернету «Областную клиническую больницу №4» в Челябинске 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Плетнев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 964 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 2
Wacom 142 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Yandex - Яндекс 7967 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
Крок - Croc 1788 1
Neoflex - Неофлекс 239 1
Software AG 198 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 159 1
Омега 85 1
ПрограмБанк 95 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
ВТБ - ВТБ24 667 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7811 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2919 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1810 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Церих банк 9 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фора Банк 60 1
ЧОДКБ ГБУЗ - Челябинская областная детская клиническая больница 1 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Стройкредит АКБ 35 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Федеральное казначейство России 1831 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1110 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10936 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4353 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3049 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5661 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 604 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28470 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9828 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2001 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11942 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2584 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8723 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6058 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16635 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13011 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9505 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7248 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2322 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12491 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22199 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10980 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5225 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11737 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6587 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7710 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 513 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1197 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2701 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5510 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1012 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 859 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 146 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Сотин Денис 216 2
Казарцев Алексей 27 2
Фомичев Андрей 72 2
Михайлов Алексей 85 2
Стятюгин Роман 39 2
Федорец Андрей 19 2
Колмаков Антон 3 2
Кушлевич Николай 5 2
Затуловский Аркадий 16 1
Венцлавович Елена 41 1
Серова Елена 320 1
Хлуденев Александр 10 1
Николаева Наталья 21 1
Чернобыльская Анна 8 1
Шеин Валерий 18 1
Головенко Олег 6 1
Тобурдановский Михаил 3 1
Билялов Эльдар 3 1
Савченко Александр 2 1
Шкварун Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3364 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17702 1
Европа 24467 1
Украина 7709 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1640 1
Россия - УФО - Челябинская область 1321 1
Европа Западная 1485 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3052 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14458 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2238 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9276 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 1
НКО - Некоммерческая организация 528 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6178 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 407 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 1
Список системообразующих предприятий РФ 303 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8346 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1381 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 343 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10352 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8067 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 678 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Juniper Research 539 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
In-Stat 115 1
Informa - Ovum - Omdia 137 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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