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Плетнев Владислав
УПОМИНАНИЯ
Плетнев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Сотин Денис 216 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Фомичев Андрей 72 2
|Михайлов Алексей 85 2
|Стятюгин Роман 39 2
|Федорец Андрей 19 2
|Колмаков Антон 3 2
|Кушлевич Николай 5 2
|Затуловский Аркадий 16 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Серова Елена 320 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Николаева Наталья 21 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Шеин Валерий 18 1
|Головенко Олег 6 1
|Тобурдановский Михаил 3 1
|Билялов Эльдар 3 1
|Савченко Александр 2 1
|Шкварун Иван 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
|Juniper Research 539 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
|Gartner - Гартнер 3587 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 368 1
|In-Stat 115 1
|Informa - Ovum - Omdia 137 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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