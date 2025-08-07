Переход с RISC-серверов на x86 казался самоубийством, но мы справились, - исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

На CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин рассказал об опыте импортозамещения ключевых банковских систем.

Банковское импортозамещение

На первый взгляд импортозамещение банковских систем кажется нерешаемой задачей. Особенно сложен процесс перевода на отечественное ПО крупных банков из-за их специализированных систем.

О своем опыте импортозамещения, проблемах, возникших в процессе, и об их решении рассказал исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.

Систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов Газпромбанку удалось полностью перенести на отечественный стек за рекордные полтора года, а основную автоматизированную банковскую систему (АБС) — за два года.

В Газпромбанке к ЗОКИИ (значимые объекты критической информационной инфраструктуры) относится 17 автоматизированных систем, критичных для непрерывности оказания услуг, в частности, обеспечивающих переводы средств физлиц и юрлиц, как того требует Положение ЦБ РФ № 787-П. Замена таких систем, десятилетиями работавших на зарубежных технологиях высокой надежности, казалась почти невыполнимой.

Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 2025

Переход с RISC на x86 — самоубийство

По словам Варжавина, в крупных банках все АБС развернуты на больших RISC-серверах. «Переходить с RISC на x86-серверах по началу казалось некими самоубийством, некой вообще не решаемой задачей» — подчеркнул он.

Для перехода была разработана новая инфраструктурная конфигурация на российских x86-серверах. Комплексная замена системного ПО включала переход с зарубежной операционной системы и СУБД Oracle на российские аналоги ОС «Ред» и СУБД PostgresPro соответственно.

При этом по словам Варжавина все осложнялось тем, что на момент старта импортозамещения в России не было ни одной инсталляции АБС, особенно с большими объемами.

Как проходило импортозамещение АБС. Слайд из презентации

Ключевым этапом стало проведение масштабной серии нагрузочных испытаний для адаптации прикладного ПО АБС. Это позволило предотвратить катастрофическое падение скорости работы системы. Приложение было доработано для эффективной работы с PostgresPro

При этом при старте замены СУБД, по словам Варжавина, вендоры говорили, что при переходе на Postgres и другие отечественные компоненты производительность АБС могла упасть в два раза. «Для нас это было просто катастрофой».

Также потребовались изменения в архитектуре решения для оптимизации его работы на новом стеке.

В итоге система АБС показала стабильную и устойчивую работу с необходимым запасом прочности и производительности. Аналогичный успех был достигнут и с корпоративным ДБО, который был мигрирован на российский стек всего за полтора года.

По словам Ивана Варжавина, тестирование показало, что отечественное оборудование и ПО не уступает по производительности зарубежным аналогам, которые Газпромбанк использовал раньше — Oracle и IBM.

Как меняли ДБО

Ситуация осложнялась наличием в Банке сразу трех систем ДБО (включая две вендорские), одна из которых, хоть и собственная разработка, содержала иностранные компоненты.

Все они работали на тех самых высокопроизводительных RISC-серверах IBM.

«Все осложнялось еще и тем, что их функциональность развивалась и использовалась более десяти лет» — дополнил Варжавин.

Как проходило импортозамещение ДБО. Слайд из презентации

Варжавин также упомянул, что, обычно внедрение систем ДБО занимает порядка трех лет.

Дорожная карта, начатая в 2023 г., включала проектирование новой архитектуры, старт разработки, замену системного ПО (ОС, СУБД), адаптацию приложений без потери скорости и, наконец, массовую миграцию клиентов.

Уже к 2025 г. новая система на полностью российском стеке (ПАК «МВ.ДИ», ОС «Ред», СУБД Postgres Pro) была выведена в промышленную эксплуатацию. Все работы, включая миграцию инфраструктуры и клиентов, заняли рекордные полтора года. Система доказала свою стабильность, устойчивость и обладает необходимым запасом производительности.

ЗОКИИ в банках можно заменить за два года

В заключение Иван Варжавин подчеркнул, что «импортозамещение банка – не миф, а новая реальность работы с учетом полученного опыта».

Все необходимые решения для этого на рынке уже есть. Срок импортозамещения ключевых ЗОКИИ систем в банках, по словам Варжавина, составляет примерно два года.

Что такое CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» собрал рекордное количество участников — более 1200 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 35 стендов инновационных ИТ-компаний.