ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна

«Форс – Центр разработки» (ГК «Форс») объявила о вводе в постоянную эксплуатацию второй очереди федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») по заказу Министерства сельского хозяйства РФ. Оператором системы выступает ФГБУ «Центр агроаналитики». Система была разработана в рамках «Стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства», утвержденной Правительством РФ, и реализовывалась поэтапно в течение двух лет.

ФГИС «Зерно» предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации о совокупности видов сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, перевозкой, хранением, обработкой, переработкой, реализацией и утилизацией зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем и внешнем рынках.

Перечень продуктов переработки, которые должны регистрироваться в системе, состоит из 21 наименования. Это, в частности, мука и крупы, крахмал, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий и прочее. В систему в обязательном порядке должны заноситься сведения обо всех участниках производственной цепочки – от сбора урожая до его реализации конечному потребителю. Тем самым обеспечивается последовательная идентификация партии зерна на всех стадиях его технологического цикла – от поля до прилавка.

«Реализация ФГИС «Зерно» стала важнейшим шагом в последовательной цифровой трансформации Минсельхоза. Важно, что она помогает повысить эффективность работы всех участников на рынке зерна и обеспечить надлежащий контроль качества поставляемой продукции. Благодаря этому, государство получило надёжный инструмент отслеживания вклада каждого из регионов в общую задачу обеспечения продовольственной безопасности страны», – отметила Елена Трошина, заместитель директора Департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ.

«Проект был большим и сложным как по масштабу задач, так и по их количеству. Залогом успешности проекта стало конструктивное взаимодействие с заказчиком на всех этапах его реализации. Во исполнение постановления правительства о правилах создания и использования ФГИС «Зерно», за достаточно короткий срок было разработано свыше 20 функциональных и служебных компонентов, включая реестр организаций, справочники, классификаторы, визуальные средства государственного мониторинга зерна и многое другое. Все эти задачи были успешно решены, и после проведения приёмочных испытаний система была введена в эксплуатацию, – сказала Татьяна Гончарова, первый заместитель генерального директора компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»).

Прикладное программное обеспечение системы построено в микросервисной архитектуре, а также на принципах слабой связности, что обеспечивает функциональную независимость взаимодействующих сервисов при высокой степени их интеграции. Независимое функционирование компонентов системы достигается за счёт использования современных технологий контейнерной виртуализации и кластеризации. Благодаря этому обновление программного обеспечения осуществляется без остановки функционирования системы.

Разработка осуществлялась с использованием отечественного ПО и ПО с открытым исходным кодом – Postgres Pro, Tarantool, Apach Kafka, Kubernetes, а для реализации аналитического модуля было использовано собственное инструментальное средство декларативной разработки веб-приложений LUI.

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Система предназначена для эксплуатации сельхозтоваропроизводителями, организациями, предоставляющими услуги по хранению, переработке и транспортировке зерна, сотрудниками Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и подведомственных ей учреждений, сотрудниками региональных органов управления АПК.

Общее количество зарегистрированных уникальных пользователей ФГИС «Зерно» составляет более 100 тыс. человек. Всего авторизовано свыше 160 тыс. организаций, включая федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и других лиц, осуществляющих деятельность в области развития зернового комплекса.

На текущий момент в систему занесены сведения по 3,5 млн партий зерна и более чем 260 тыс. партий продуктов переработки зерна, оформлено и выдано 1,8 млн товаросопроводительных документов на зерно и 170 тыс. – на партии продуктов переработки зерна.

Обеспечено взаимодействие с рядом внешних ведомственных информационных систем, включая системы ФНС, ФТС, РСХН, РЭЦ. ФГИС «Зерно» также предоставляет возможность интеграции с внешними системами сельскохозяйственных производителей. В дальнейшем планируется расширить список сервисов, а также интегрировать её с другими информационными системами министерств и ведомств.