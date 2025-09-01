Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»

«Силовые машины» представили результаты проекта цифровой трансформации с внедрением Task Mining и RPA. ИТ-директор Роман Соболев рассказал об этом на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.



Основные проблемы бизнес-процессов

Крупный российский производитель энергетического и промышленного оборудования «Силовые машины» представил результаты масштабного проекта по цифровой трансформации внутренних процессов, основанного на внедрении технологий Task Mining и RPA.

Task Mining — это технология, которая фиксирует действия сотрудников в рамках бизнес-процесса или всего рабочего дня, анализирует их, оценивает эффективность и находит конкретные решения для оптимизации. RPA — технология автоматизации бизнес-процессов, которая использует программных роботов (виртуальных ассистентов, ботов) для выполнения рутинных и повторяющихся задач. В переводе означает «роботизированная автоматизация процессов».

О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.

Компания «Силовые машины» обеспечивает турбинами и генераторами 70% гидроэлектростанций и каждую вторую тепловую электростанцию России.

Ключевыми проблемами, выявленными в ходе анализа, стали неравномерное распределение рабочей нагрузки, ручной перенос данных между системами (например, из почты или PDF-файлов в 1С или SAP), а также использование нескольких программ для решения однотипных задач.

Это не только снижало общую производительность, но и создавало повышенную нагрузку на рабочие станции, приводя к сбоям в работе приложений.

В качестве решения были предложены и уже частично внедрены программные роботы RPA. Они берут на себя рутинные операции, например проведение платежных поручений в 1С, работа со счетами-фактурами, ведение кадровых данных и оформление больничных листов в SAP.

Для этого роботы используют технологии оптического распознавания текста (OCR), искусственного интеллекта и автоматизируют перенос данных, исключая человеческий фактор.

Роботизация

На сегодняшний день в компании работает 13 программных роботов, которые экономят эквивалент почти восьми полноценных рабочих мест (FTE).

Среди автоматизированных процессов — отправка документов заявителям, изменение структур проектов в SAP, обработка заявок на списание, сброс паролей, загрузка курсов валют с сайта ЦБ и многие другие. Это позволило не только высвободить сотрудников от монотонной работы, но и повысить качество данных за счет минимизации ошибок.

Важным уроком внедрения, стала необходимость тщательного предварительного анализа интерфейсов систем, с которыми предстоит работать роботам.

Это позволяет избежать ситуации, когда дорогостоящий сотрудник ИТ-подразделения просто заменяет собой сотрудника функционального подразделения.

«У нас был кейс: заменили одного бухгалтера с не очень высокой зарплатой роботом. Но из-за того, что верстка сайта меняется чуть ли не раз в неделю, на место поддержки робота сел дорогостоящий ИТ-специалист» — рассказал Соболев.

Слайд презентации: Уроки и итоги

Кроме того, Соболев подчеркивает, что автоматизация должна следовать за оптимизацией бизнес-процессов, а не наоборот — автоматизация неэффективного процесса не принесет желаемого результата.

В перспективе «Силовые машины» планируют дальнейшее развитие направления RPA, включая внедрение роботов с использованием искусственного интеллекта и усиление центра компетенций по аналитике и разработке.

Что показал Task Mining

В рамках проекта был проведен глубокий анализ рабочих процессов сотрудников с помощью технологии Task Mining. Мониторинг деятельности фокус-групп, работающих в системах 1С и SAP, выявил значительный потенциал для оптимизации.

Слайд презентации: Фокус-группа SAP

В группе 1С за два месяца было зафиксировано 884 часа операционной работы, из которых до 59% времени, или 524 часа, можно было оптимизировать. При масштабировании на год экономия могла составить почти 4 тыс. часов.

Слайд презентации:Фокус-группа 1С

Аналогичный анализ в SAP показал, что 60% из 3923 часов, затраченных на операции, также подлежали оптимизации, что в годовом выражении эквивалентно более чем 25 тыс. часов.

