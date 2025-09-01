Разделы

|

Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»

«Силовые машины» представили результаты проекта цифровой трансформации с внедрением Task Mining и RPA. ИТ-директор Роман Соболев рассказал об этом на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.

Основные проблемы бизнес-процессов

Крупный российский производитель энергетического и промышленного оборудования «Силовые машины» представил результаты масштабного проекта по цифровой трансформации внутренних процессов, основанного на внедрении технологий Task Mining и RPA.

Task Mining — это технология, которая фиксирует действия сотрудников в рамках бизнес-процесса или всего рабочего дня, анализирует их, оценивает эффективность и находит конкретные решения для оптимизации. RPA — технология автоматизации бизнес-процессов, которая использует программных роботов (виртуальных ассистентов, ботов) для выполнения рутинных и повторяющихся задач. В переводе означает «роботизированная автоматизация процессов».

О результатах внедрения этих технологий в ИТ-инфраструктуру компании рассказал ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г.

1.jpg

ИТ-директор «Силовых машин» Роман Соболев на CNews FORUM Кейсы

Компания «Силовые машины» обеспечивает турбинами и генераторами 70% гидроэлектростанций и каждую вторую тепловую электростанцию России.

Ключевыми проблемами, выявленными в ходе анализа, стали неравномерное распределение рабочей нагрузки, ручной перенос данных между системами (например, из почты или PDF-файлов в 1С или SAP), а также использование нескольких программ для решения однотипных задач.

Это не только снижало общую производительность, но и создавало повышенную нагрузку на рабочие станции, приводя к сбоям в работе приложений.

В качестве решения были предложены и уже частично внедрены программные роботы RPA. Они берут на себя рутинные операции, например проведение платежных поручений в 1С, работа со счетами-фактурами, ведение кадровых данных и оформление больничных листов в SAP.

Для этого роботы используют технологии оптического распознавания текста (OCR), искусственного интеллекта и автоматизируют перенос данных, исключая человеческий фактор.

Роботизация

На сегодняшний день в компании работает 13 программных роботов, которые экономят эквивалент почти восьми полноценных рабочих мест (FTE).

Среди автоматизированных процессов — отправка документов заявителям, изменение структур проектов в SAP, обработка заявок на списание, сброс паролей, загрузка курсов валют с сайта ЦБ и многие другие. Это позволило не только высвободить сотрудников от монотонной работы, но и повысить качество данных за счет минимизации ошибок.

Важным уроком внедрения, стала необходимость тщательного предварительного анализа интерфейсов систем, с которыми предстоит работать роботам.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Это позволяет избежать ситуации, когда дорогостоящий сотрудник ИТ-подразделения просто заменяет собой сотрудника функционального подразделения.

«У нас был кейс: заменили одного бухгалтера с не очень высокой зарплатой роботом. Но из-за того, что верстка сайта меняется чуть ли не раз в неделю, на место поддержки робота сел дорогостоящий ИТ-специалист» — рассказал Соболев.

4.jpg

Слайд презентации: Уроки и итоги

Кроме того, Соболев подчеркивает, что автоматизация должна следовать за оптимизацией бизнес-процессов, а не наоборот — автоматизация неэффективного процесса не принесет желаемого результата.

В перспективе «Силовые машины» планируют дальнейшее развитие направления RPA, включая внедрение роботов с использованием искусственного интеллекта и усиление центра компетенций по аналитике и разработке.

Что показал Task Mining

В рамках проекта был проведен глубокий анализ рабочих процессов сотрудников с помощью технологии Task Mining. Мониторинг деятельности фокус-групп, работающих в системах и SAP, выявил значительный потенциал для оптимизации.

3.jpg

Слайд презентации: Фокус-группа SAP

В группе 1С за два месяца было зафиксировано 884 часа операционной работы, из которых до 59% времени, или 524 часа, можно было оптимизировать. При масштабировании на год экономия могла составить почти 4 тыс. часов.

2.jpg
Слайд презентации:Фокус-группа 1С

Аналогичный анализ в SAP показал, что 60% из 3923 часов, затраченных на операции, также подлежали оптимизации, что в годовом выражении эквивалентно более чем 25 тыс. часов.

Что такое CNews FORUM Кейсы

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2025 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» собрал рекордное количество участников — более 1200 человек. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 35 стендов инновационных ИТ-компаний.

Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения
CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей CNews FORUM Кейсы 2025 посетило более 1200 гостей
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о разработке и тестировании ИИ-технологий Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов выступил на CNews FORUM Кейсы 2025 с докладом о разработке и тестировании ИИ-технологий
Победителем в номинации «Виртуализация: проект года» признана компания Basis Победителем в номинации «Виртуализация: проект года» признана компания Basis
Директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства Елена Трошина выступила с докладом об ИИ в сельском хозяйстве Директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства Елена Трошина выступила с докладом об ИИ в сельском хозяйстве
Победителем в номинации «ESM: Импортозамещение года» признано «Лукоморье», Россельхозбанк Победителем в номинации «ESM: Импортозамещение года» признано «Лукоморье», Россельхозбанк
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов: «Почта России» полигон для улучшения решений и лучших практик регуляторов Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов: «Почта России» полигон для улучшения решений и лучших практик регуляторов
Победителем в номинации «Операционные системы. Инновация года» признана «Альт Рабочая станция 11» — первая на российском рынке операционная система с графическим окружением GNOME 47.4 Победителем в номинации «Операционные системы. Инновация года» признана «Альт Рабочая станция 11» — первая на российском рынке операционная система с графическим окружением GNOME 47.4
Заместитель генерального директора «СберТех» Антон Атоян Заместитель генерального директора «СберТех» Антон Атоян
Победители в номинации «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» — VKTech и «Северсталь» Победители в номинации «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» — VKTech и «Северсталь»
Директор по работе с корпоративными клиентами в «Битрикс24» Александр Воеводин Директор по работе с корпоративными клиентами в «Битрикс24» Александр Воеводин
Basis награжден премией «Инновация года» в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями» Basis награжден премией «Инновация года» в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями»
Заместитель руководителя департамента внедрения и сопровождения информационных систем в «Газпром Бурение» Александр Фарберов Заместитель руководителя департамента внедрения и сопровождения информационных систем в «Газпром Бурение» Александр Фарберов
Победители в номинации «Частное облако в машиностроении проект года» — VK Cloud и «Автоваз» Победители в номинации «Частное облако в машиностроении проект года» — VK Cloud и «Автоваз»
Исполнительный Вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин Исполнительный Вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин
Заместитель Председателя Правления, МКБ Николай Ульянов Заместитель Председателя Правления, МКБ Николай Ульянов
Директор департамента ИТ-обеспечения МКБ Виктор Круглов Директор департамента ИТ-обеспечения МКБ Виктор Круглов
Директор по цифровым инновациям и ИТ «Лента» Сергей Сергеев Директор по цифровым инновациям и ИТ «Лента» Сергей Сергеев
Директор департамента технологий искусственного интеллекта «РУСАЛ» Михаил Граденко Директор департамента технологий искусственного интеллекта «РУСАЛ» Михаил Граденко
Вице-президент по информационным технологиям транспортная группы FESCO Дмитрий Суровец Вице-президент по информационным технологиям транспортная группы FESCO Дмитрий Суровец
Директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев Директор по информационным технологиям «Силовые машины» Роман Соболев
Стенд Linx Cloud на CNews FORUM Кейсы 2025 Стенд Linx Cloud на CNews FORUM Кейсы 2025
По окончании мероприятия состоялся розыгрыш призов от спонсоров CNews FORUM Кейсы По окончании мероприятия состоялся розыгрыш призов от спонсоров CNews FORUM Кейсы
Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Антивирусы в Windows массово помечают дистрибутивы Linux как вирусы и трояны

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

МТС и «Билайн» объединяют большие данные для охвата 60% аудитории Telegram

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: