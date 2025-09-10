Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182672
ИКТ 14205
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26182
Персоны 78470
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1252
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Чесалов Александр


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 1
22.05.2012 Соцсеть для туристов Funtika.ru запустила сервисы бронирования билетов и отелей 1
29.06.2009 «Ситроникс» купил ИБ-стратега МТС 1
11.08.2008 «Dr.Web Бастион для Windows»: криптографическая защита данных 1
21.04.2008 Atlansys ESS: новое решение для защиты корпоративных данных 1
13.03.2008 «Концептуальные системы» провели аудит системы менеджмента ИБ «Москомбанк» 1
29.10.2007 Новые решения Atlansys: теперь с ядром «Антивируса Касперского» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Чесалов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Atlansys Software - Атлансис Программные системы 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5134 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1357 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4656 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4562 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14798 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13319 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13161 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4195 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 357 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2222 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2310 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5710 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5019 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 337 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4320 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 379 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 838 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 377 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 125 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4313 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2348 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 872 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11068 1
Microsoft Windows 16125 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Dr.Web Антивирус+Антиспам 36 1
Atlansys Software - Atlansys ESS - Atlansys Enterprise Security System 1 1
Atlansys Software - Atlansys Bastion 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1450 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Dr.Web Бастион 5 1
Шаров Борис 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 4
Туркмения - Туркменистан 440 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Украина 7730 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Армения - Республика 2352 1
Аудит - аудиторский услуги 2951 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5286 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6785 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2544 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще