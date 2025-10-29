Разделы

МТС SmartDocs


SmartDocs — сервис собственной разработки МТС для работы с документами на основе ИИ. Он распознает и классифицирует тексты и документы, извлекает технические параметры, выделяет суть из большого объема информации, переписывает тексты без потери смысла или готовит короткую сводку по документу. Кроме того, тестируются функции выравнивания стиля, автоматического тегирования и анализа тональности текста. Точность распознавания изображений и рукописного, машинописного или печатного текста достигает 95%, что сводит ошибки к минимуму.

29.10.2025 В WorksPad появился новый ИИ-ассистент для работы с документами 1
08.08.2024 МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы 1
12.04.2024 МТС запустила сервис для работы с документами SmartDocs 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13976 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17285 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33566 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7477 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 801 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4313 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1526 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3290 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 94 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7985 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 164 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2057 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56356 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11273 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7325 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72042 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16942 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6108 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4846 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3707 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6067 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22640 1
Пономарев Виталий 4 1
Кузьмина Полина 7 1
Воронин Павел 173 1
Россия - РФ - Российская федерация 155118 1
