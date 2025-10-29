МТС SmartDocs

SmartDocs — сервис собственной разработки МТС для работы с документами на основе ИИ. Он распознает и классифицирует тексты и документы, извлекает технические параметры, выделяет суть из большого объема информации, переписывает тексты без потери смысла или готовит короткую сводку по документу. Кроме того, тестируются функции выравнивания стиля, автоматического тегирования и анализа тональности текста. Точность распознавания изображений и рукописного, машинописного или печатного текста достигает 95%, что сводит ошибки к минимуму.