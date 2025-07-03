Разделы

Телеком Мобильная связь Ритейл Интернет Розница
|

МТС запустила экспресс-доставку SIM-карт для бизнеса с получением в день заказа

МТС объявила о запуске доставки SIM-карт для B2B-клиентов с возможностью получения в день оформления заявки. МТС стала первым крупным телеком-оператором в России, внедрившим такую модель доставки SIM-карт в сегменте B2B. Новый сервис делает покупку связи для бизнеса сопоставимой по удобству с пользовательским опытом в B2C. Заказ осуществляется на сайте и не требует визита в офис.

Предыдущая модель подключения занимала до шести рабочих дней, требовала ручной обработки заявок и активации SIM-карты только после обмена документами c участием сторонних логистических компаний. Теперь при оформлении доставки можно выбрать интервала получения и отслеживать статус заказа онлайн в личном кабинете.

В апреле команда «МТС Бизнеса» запустила пилотную версию доставки, которая позволила уже в три раза сократить срок получения SIM-карты — с 6 до 1,5 дня. Сегодня 30% доставок выполняется в день заказа, 75% — в течение 24 часов. Заказы обрабатываются семь дней в неделю без выходных.

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений
Телеком

«В период отпусков корпоративным клиентам особенно важно наладить качественную связь и получить SIM-карты для сотрудников в оперативном режиме. Мы объединили почти десяток платформ и систем и выстроили бесшовный клиентский путь с онлайн-контролем каждого этапа — от заказа на маркетплейсе до ожидания курьера. Это позволило сократить время доставки для 70% клиентов до одного дня. В личном кабинете клиенты могут удаленно управлять своими номерами без необходимости визита в офис», — сказала директор департамента развития клиентского сервиса бизнес-рынка МТС Полина Кузьмина.

Экспресс-доставка действует в более чем в 200 городах России во всех регионах присутствия МТС. До конца июля планируется расширение географии до 350 городов. Оформить заказ можно на B2B-маркетплейсe МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Крупнейший в мире производитель iPhone срочно вернул сотни крутых специалистов из Индии на родину в Китай

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Хитрый айтишник устроился в 80 компаний и не работал ни дня. Зарплату ему все платили исправно

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще