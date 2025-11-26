Компания Luuk разработала для партнеров Hutton ИИ-ассистента

Технологическая компания Luuk на базе искусственного интеллекта создала ИИ-ассистента для партнеров компании Hutton. Теперь брокеры по недвижимости могут по текстовому запросу формировать подборки для клиентов.

Hutton непрерывно внедряет новые технологические инструменты для улучшения работы партнеров и брокеров с проектами компании. Очередным таким инструментом стала пилотная версия ИИ-ассистента на базе уже сформированного и востребованного у партнеров Telegram-бота компании.

Новая разработка работает с кросс-информацией по всем жилым проектам девелопера на основании языковых запросов в свободной форме. Такой подход экономит время партнеров и брокеров, помогает оперативно подготовить персонализированное предложение на основании запросов клиентов, охватить одним запросом несколько адресов девелопера.

«Мы продолжаем инвестировать ресурсы в инфраструктуру для партнеров. В своё время мы одними из первых запустили Telegram-бот для брокеров. Теперь на базе него мы внедряем новую ИИ-доработку, которая упростит для пользователей генерацию подборки под запрос клиентов. Нам важно, чтобы для партнеров работать с Hutton было удобно, быстро и прибыльно», — сказал Денис Филиппов, младший партнер и коммерческий директор Hutton.

«Для нас запуск ИИ-ассистента в сотрудничестве с Hutton — важный шаг в развитии нашей экосистемы и начало работы в масштабном сегменте московского девелопмента. Мы создаём решения, которые меняют рынок и улучшают пользовательский опыт на всех этапах. Мы верим, что будущее в продажах на рынке девелопмента за такими сервисами», — отметил Павел Иванов, директор по продукту Luuk.

Совместный проект Hutton и Luuk находится на стадии тестирования и постоянного совершенствования, компании собирают обратную связь от партнеров и дорабатывают продукт. В ближайших планах — масштабирование функционала ИИ-ассистента и дополнение баз данных новыми масштабными девелоперскими проектами, запланированными на 2026 г.