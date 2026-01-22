Разделы

Батин Борис


СОБЫТИЯ


22.01.2026 IDF Eurasia объединил активы в финансовую группу под брендом «Свой» 1
28.12.2018 Paylate купил сервис рассрочки AmmoPay 1
10.04.2018 ID Finance внедрила систему автоматических скидок на основе больших данных 1
06.03.2018 ID Finance разработала систему с распознаванием человека по клавиатурному почерку 1
06.03.2018 Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку» 1
26.07.2017 Сооснователи ID Finance и Da Vinci Capital запускают финтех фонд на $200 млн 1
15.03.2017 В 2016 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 2,4 млрд руб. 1
17.01.2017 Россия: объем рынка онлайн-кредитования по итогам 2016 года вырос в 3,1 раза 1
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии 1
21.10.2016 Клиенты MoneyMan могут погашать займы в точках обслуживания «Связной» 1
21.04.2016 В 2015 г. MoneyMan в России профинансировал займы на 1,15 млрд руб. 1
25.12.2015 ID Finance запустил сервис онлайн-кредитования MoneyMan в Польше 1
18.06.2015 MoneyMan запустил сервис онлайн-кредитования в Испании 1
21.05.2015 Венчурный фонд и колбасный барон вложили $6 млн в российский сервис онлайн-кредитования 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Батин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Ekso Bionics 3 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 28 11
ID Finance - IDF Eurasia 11 8
Emery Capital 5 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 239 3
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 2
Quiksilver 9 1
Терволина - Tervolina 8 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Россети Ленэнерго 1699 1
FinTech Capital 2 1
Poczta Polska - Почты Польши - Польская почта 3 1
5 Карманов 3 1
Связной ГК 1384 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Евросеть 1417 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 453 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 838 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов - Интеллектуальная обработка текстов - Технология контекстного анализа - суммаризация 59 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 744 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
ID Finance AmmoPay 6 6
ID Finance Solva 3 3
ID Finance Plazo 3 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 2
Google Android 14764 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Paylate Доверительная оплата 5 1
Дунаев Александр 7 3
Дымов Вадим 4 3
Казак Екатерина 2 2
Железко Олег 10 1
Иванов Павел 18 1
Попов Юрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 13
Казахстан - Республика 5823 7
Испания - Королевство 3764 7
Грузия 1289 7
Польша - Республика 2003 5
Бразилия - Федеративная Республика 2455 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 4
Европа 24659 3
Америка Латинская 1887 3
Беларусь - Минск 676 2
Европа Континентальная 39 1
Испания - Андалусия - Севилья 16 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Европа Восточная 3124 1
Америка Южная 869 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Перу - Республика 288 1
Колумбия - Республика 538 1
Бразилия - Сан-Паулу 175 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 2
Экономический эффект 1217 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1001 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
Global Market Insights 15 1
