Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ekso Bionics
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ekso Bionics и организации, системы, технологии, персоны:
|Promobot - Промобот 153 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
|Hoaloha Robotics 1 1
|Silicon Valley Robotics 1 1
|Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
|Meta Platforms - Facebook 4547 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
|ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 28 1
|Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 1
|Emery Capital 5 1
|Вексельберг Виктор 154 1
|Батин Борис 15 1
|Хижняк Павел 1 1
|Плужник Евгений 3 1
|Дымов Вадим 4 1
|Paluri Balamanohar - Палури Балманохар 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.