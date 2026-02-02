Разделы

Ekso Bionics


СОБЫТИЯ

02.02.2026 В России судостроители тестируют три модели экзоскелетов 1
12.04.2016 В мае пройдет международная конференция Skolkovo Robotics 2016 1
21.05.2015 Венчурный фонд и колбасный барон вложили $6 млн в российский сервис онлайн-кредитования 1
26.02.2013 Пентагон готовит легкий и дешевый экзоскелет для пехоты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ekso Bionics и организации, системы, технологии, персоны:

Promobot - Промобот 153 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 1
Hoaloha Robotics 1 1
Silicon Valley Robotics 1 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Meta Platforms - Facebook 4547 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 28 1
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 1
Emery Capital 5 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 3
Экзоскелет - Exoskeleton 110 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
Вексельберг Виктор 154 1
Батин Борис 15 1
Хижняк Павел 1 1
Плужник Евгений 3 1
Дымов Вадим 4 1
Paluri Balamanohar - Палури Балманохар 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 2
Россия - РФ - Российская федерация 158076 2
Ирак - Республика 700 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Америка Латинская 1890 1
Казахстан - Республика 5834 1
Грузия 1292 1
Европа 24672 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 1
Земля - планета Солнечной системы 10689 1
Сингапур - Республика 1913 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Франция - Французская Республика 7994 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Здравоохранение - Реабилитация 419 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 39 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
