Meta Facebook Aquila
Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Meta и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4438 3
|Ред Софт - Red Soft 701 1
|Oracle Corporation 6688 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Haulmont - Хоулмонт 108 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
|Diasoft - Диасофт 870 1
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
|Luxms 78 1
|SAP SE 5277 1
|1С 8213 1
|Стратолинк 1 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
|Airbus Group - Airbus Industries 224 1
|Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
|JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Печенин Алексей 18 1
|Никончук Владимир 4 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Турчановский Дмитрий 12 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Ивлев Иван 1 1
|Терсков Сергей 2 1
|Максимова Ольга 3 1
|The Verge - Издание 554 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
|Известия ИД 624 1
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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