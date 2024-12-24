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Meta Facebook Aquila


Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.


24.12.2024 В России создадут сеть псевдоспутников для работы в стратосфере. Подобный проект Facebook* провалился 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
27.06.2018 Facebook отказался от экстравагантного проекта раздачи интернета с дронов 1
30.06.2017 Дрон Facebook для раздачи интернета доказал свою жизнеспособность 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Meta и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 3
Ред Софт - Red Soft 701 1
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Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
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