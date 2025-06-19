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Боровиков Максим
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1
|12.02.2018
|Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны 1
Боровиков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Фитнес клуб 4 1
|Mobifitness 2 1
|Apple - App Store 2942 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3358 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
|США - Нью-Йорк 3108 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
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