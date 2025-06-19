Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177393
ИКТ 13795
Организации 10729
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25810
Персоны 76154
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Лаборатория ПО


СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 766 200 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 766 200 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 766 200 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Лаборатория ПО и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 44 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 7 1
8534 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1119 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 841 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1323 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 820 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5389 1
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 68 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4408 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7144 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2347 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7076 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29359 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1067 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4128 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1036 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
2Test Профишкаф 1 1
Qsoft amoCRM 116 1
Mobifitness 2 1
1С:Фитнес клуб 3 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1245 1
Боровиков Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 729 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52947 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10243 1
Информатика - computer science - informatique 1100 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2403 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 303 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще