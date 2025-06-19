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Лаборатория ПО
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 766 200 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1
Лаборатория ПО и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - YClients - УайКлаентс 44 1
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
|2domains 4 1
|FitBase - ФитБейс - ФитБэйс 7 1
|1С 8534 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
|2Test Профишкаф 1 1
|Qsoft amoCRM 116 1
|Mobifitness 2 1
|1С:Фитнес клуб 3 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1245 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13421 1
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