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Mobifitness


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1
12.02.2018 Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Mobifitness и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2484 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2404 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9456 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24971 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7111 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1324 1
Оповещение и уведомление - Notification 4935 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 312 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1212 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24788 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6939 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8666 1
1С:Фитнес клуб 4 1
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США - Нью-Йорк 3108 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 728 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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