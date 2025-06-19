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1С:Фитнес клуб


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов 1
25.04.2025 Система учета и управления на базе «1С» повысила качество обслуживания сити-курорта GREMM 1
12.02.2018 Автоматизация фитнеса: когда тренеры станут не нужны 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С:Фитнес клуб и организации, системы, технологии, персоны:

8534 2
Лаборатория ПО 1 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 317 1
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Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1323 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 841 1
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Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2406 1
Mobifitness 2 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1245 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 532 1
2Test Профишкаф 1 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177393.
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