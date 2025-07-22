Сервисы «Телфин» интегрированы с решениями «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника»

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет число интеграций. Теперь пользователям доступны связки АТС «Телфин.Офис» с ПО «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» от компании «Лаборатория программного обеспечения», что существенно повышает скорость обслуживания клиентов и качество коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Компания «Телфин» и «Лаборатория программного обеспечения» интегрировали виртуальную АТС «Телфин.Офис» с решениями «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника». Это позволило существенно расширить возможности программ для автоматизации бизнес-процессов фитнес-центров и стоматологических клиник.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» с «1С:Фитнес клуб» пользователи решений получили возможность звонить клиентам фитнес-центров, посетителям спортивных школ, секций и кружков прямо из интерфейса программы. Все данные по вызовам автоматически фиксируются в системе «1С:Фитнес клуб»; здесь же хранятся контакты клиентов, статистка обращений, записи телефонных звонков.

Связка АТС «Телфин.Офис» с решением «1С:Медицина. Стоматологическая клиника» также обеспечивает помощь в наборе номера из базы пациентов. Кроме этого, система заранее информирует администратора клиники о том, кто из клиентов звонит: на экране ПК всплывает карточка пациента с его контактами и историей обращений. Таким образом общение становится более персонализированным.

«Интеграция с сервисами современной бизнес-телефонии — это закономерный шаг в развитии наших систем и автоматизации коммуникаций с посетителями фитнес-центров и стоматологических клиник. Наши программы уже работают в связке с чат-ботом «Модуль заботы», сервисами онлайн-записи и мессенджерами. Теперь в едином окне прямо в CRM можно совершать и принимать телефонные звонки. Таким образом компании получили возможность общаться в любом канале по выбору клиента, максимально удобным для него образом, при этом не терять договоренности и автоматически фиксировать все данные в системах «1С:Фитнес клуб» и «1С:Медицина. Стоматологическая клиника», — сказал Денис Тян, генеральный директор компании «Лаборатория программного обеспечения».