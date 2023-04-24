Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница»

Финтех-разработчик Life Pay и отечественный B2B-гигант «1С» уже имеют в своих портфелях четыре совместные интеграции. В марте 2023 г. сотрудничество пополнилось еще одной интеграцией — между решением организации продаж, управления товарами и доставки Life POS и учетной системой «1С:Розница». Общее решение поможет эффективнее и быстрее вести учет розничных продаж малому и среднему бизнесу. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

В основе интеграций кассово-платежного приложения Life POS и систем «1С» лежит автоматическая передача информации. Это происходит в виде выгрузки данных из реестра Life POS в систему автоматизации бизнеса «1С:Розница». Например, если кассир магазина принимает оплату с помощью терминала с установленным на нем приложением Life POS, то в конце дня данные о сделке мгновенно передаются реестром в «1C:Розница» из приложения. Сведения включают в себя информацию о чеке и платеже с привязкой к заказу, а также об артикуле проданного товара, ответственном сотруднике, каналу продаж, методу совершенного платежа, рабочему месту. Подобный вид интеграций избавляет бухгалтеров, кассиров и менеджеров от ручного перевода, ошибок и воровства.

Интеграция «1С: Розницы» и кассово-платежного приложения Life POS значительно облегчает работу с учетом продаж: не нужно переносить вручную большое количество артикулов из одной программы в другую.

В частности, интеграция двух сервисов позволяет: экспортировать всю номенклатуру товаров (или же только определенные позиции, по выбору) из 1С в Life POS; настраивать автоматический экспорт по расписанию; передавать номенклатуру сразу со штрихкодами и артикулами; выгружать информацию о платежах и возвратах из Life POS в «1С»; соотносить информацию в обеих системах по торговым точкам, реестру товаров, кассовым аппаратам, юридическим лицам; настраивать автоматический «Отчет о розничных продажах» с опциями автообновления или по запросу. На его основе можно строить более детализированные отчеты: по торговым точкам, рабочему месту, артикулам и т.д.

Интеграция Life Pay и «1C» призвана синхронизировать отчетность предпринимателям. Теперь не нужно тратить время сотрудников и обновлять данные в нескольких учетных системах: сначала в кассовой программе, а затем в товароучете и CRM. Достаточно внести информацию об имеющихся товарах в «1С» и автоматически перенести их в каталог товаров Life POS. Life POS позволяет работать с неограниченным каталогом товаров и находить нужный по штрих-коду, артикулу или наименованию. А для более оперативной работы к приложению или смарт-терминалу можно подключить сканер. Синхронизации данных из Life POS в «1С» позволит соблюдать актуальность данных в обеих учетных системах и следить за актуальностью каталога продукции, составляя план закупок и продаж в соответствии с ними.

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Life Pay уже имеет интеграции с «1С: Бухгалтерия 3.0», «1С: Управление торговлей», «1С: Салон красоты» и «1С: Фитнес». В планах компании поддержать интеграцию с другими конфигурациями «1С: Управление нашей фирмой», «1С: ERP Управление предприятием».

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Life POS — система по приему платежей, фискализации и ведению аналитики и учета для бизнеса. Система может работать как на кассовом оборудовании, так и на смартфонах сотрудников, что позволяет бизнесу сэкономить на покупке парка терминалов и иметь возможности для быстрого расширения штата сотрудников. Life POS позволяет принимать оплату всеми современными способами: по карте, наличными и через Систему быстрых платежей, фискализировать платежи и вести удобный и быстрый учет бизнеса в личном кабинете.