Голосовой ассистент «Тинькофф» поможет клиентам экономить

«Тинькофф» объявила о том, что голосовой помощник «Олег» в сфере финансовых и лайфстайл-услуг приобрел несколько новых навыков, которые помогут клиентам сделать расходы и траты эффективнее. Так, теперь «Олег» будет помогать клиентам в суперприложении «Тинькофф» ставить ограничения для своих расходов, вовремя совершать регулярные платежи и проводить платежи по кредитке.

Голосовой ассистент «Олег» поможет пользователям ограничить незапланированные траты. По команде в чате мобильного приложения Тинькофф «Олег, давай экономить» он установит выбранные клиентом ограничения расходов на день, неделю или месяц, и будет следить за их соблюдением. Если расходы клиента приблизятся к лимиту, «Олег» предупредит об этом и напомнит, что на этой неделе или в этом месяце пользователь решил тратить меньше. В любой момент у голосового помощника можно уточнить, какой бюджет остался до превышения лимита. По итогу дня, недели или месяца Олег отчитается, удалось ли уложиться в бюджет.

Также «Олег» будет напоминать клиентам о регулярных платежах, которые нужно вовремя совершить. Часть платежей в экосистеме «Тинькофф» автоматизирована (например, оплата налогов, услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД), а часть клиенты совершают вручную. Например, ежемесячно оплачивают аренду квартиры или услуги репетиторов. Если операции такого рода совершаются регулярно (например - раз в месяц), «Олег» это заметит и в следующий раз заранее напомнит о них в пуш-уведомлении. И не только напомнит, но и поможет сразу же совершить платеж.

Еще один новый навык «Олега» - быстрые платежи по кредитной карте. По команде «Олег, проверь кредитку» голосовой ассистент покажет сумму минимального платежа по карте, размер платежа для беспроцентного периода и полную сумму долга. Для оплаты даже не нужно выходить из чата с Олегом — можно просто сказать ему нужную сумму, выбрать счет для оплаты и подтвердить операцию.

С момента запуска в июне 2019 года голосовой помощник «Олег» научился выполнять различные операции, облегчающие повседневную жизнь клиентов экосистемы Тинькофф. Сейчас Олег умеет совершать денежные переводы; оплачивать мобильный телефон; показывать доходы и расходы клиента; консультировать по банковским вопросам; оплачивать кредитную карту; регистрировать заявления о страховом событии для владельцев полисов ОСАГО и КАСКО от Тинькофф Страхования; заказывать и отправлять на почту электронные документы — например, справку для визы в иностранные посольства; изменять личные данные в экосистеме Тинькофф; просто общаться на свободные темы и давать небанальные финансовые советы.

Для абонентов «Тинькофф Мобайл» «Олег» выступает в роли личного голосового консьержа — принимает за них входящие звонки, может разговаривать и шутить с собеседниками, записывать и расшифровывать сообщения с помощью речевых технологий.

В будущем «Олег» станет еще способнее: он будет рассказывать о главных финансовых новостях, подсказывать стоимость ценных бумаг, будет напоминать о всех важных платежах, помогать вам вести бюджет — подскажет, сколько у вас свободных денег и что вы можете запланировать по ближайшим крупным покупкам. Также Олег сможет организовать путешествие, подобрать и оплатить отели, ж/д и авиабилеты, сможет управлять бронированиями, купить билеты в театр, на концерты и спортивные мероприятия, записать на прием к врачу, предложить варианты досуга на вечер, подскажет инвестиционную идею в приложении Тинькофф Инвестиции и т.д.

Кроме того, «Олег» сможет идентифицировать голос клиента с помощью собственных биометрических технологий Тинькофф и выполнять его голосовые команды, требующие авторизации в мобильном приложении — например, совершить перевод денег во время управления автомобилем.