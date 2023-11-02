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Появилась облачная система учета с легким интерфейсом — «Большая птица» 2.0

Вышла коммерческая версия системы складского, оперативного и финансового учета «Большая птица» 2.0. Система отличается понятным интерфейсом и набором возможностей, которые помогают предпринимателям управлять бизнесом.

В «Большой птице» 2.0 можно вести складской учет, оформлять оптовые и розничные продажи, учитывать производство и услуги, контролировать доходы и расходы,

отслеживать работу с поставщиками и анализировать деятельность бизнеса. Система подойдет компаниям разного размера: от небольшого салона красоты до производства, которым нужно не только работать «здесь и сейчас», но и делать это максимально эффективно, понимая, куда движется бизнес в целом.

В «Большой птице» 2.0 есть функции, которые делают работу более удобной:

Аудит ошибок. Сводит к минимуму возможность совершения ошибок сотрудниками. Подсказки системы помогут узнавать о проблемах до того, как они станут критичными и вовремя принять меры, избежав последствий для бизнеса.

Автоматическое сохранение. Все действия пользователей в системе сохраняются и никогда не удаляются. Изменения можно «откатить» назад и проследить историю. Это значит, что с данными ничего не случится и ошибки всегда можно исправить.

Бизнес-правила. Наборы условий, которые используются в определенных точках бизнес-процессов компании. Помогают повышать точность и скорость принятия часто повторяющихся оперативных решений, экономить время.

Посмотреть, что умеет новая система, можно в демоверсии, которая доступна без регистрации. Кроме того, в «Большой птице» 2.0 предусмотрен бесплатный 14-дневный период.

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