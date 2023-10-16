«МТС-банк» интегрировал сервис «Мое дело» с интернет-банком «МТС-бизнес»

ПАО «МТС-банк» объявляет об интеграции сервиса онлайн-бухгалтерии «Мое дело» и интернет-банка для предпринимателей «МТС-бизнес». Теперь клиенты «МТС-банка», которые ведут учет в онлайн-бухгалтерии «Мое дело», могут подключить автоматическое получение выписки из «МТС-банка» и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Об этом CNews сообщили представители «МТС-банка».

Благодаря интеграции двух сервисов для клиентов «МТС-банка» значительно упрощается ведение бухгалтерского учета, так как в сервисе «Мое дело» автоматически формируются бухгалтерские проводки, загружаются выписки об операциях и остатках на счете, а на их основе отражаются расходы и доходы бизнеса. Из банковских выписок информация по движению денег попадает во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность.

Интеграция бесплатна к подключению и активируется с двух сторон: из интернет-банка «МТС-бизнес» и личного кабинета сервиса «Мое дело». Запуск нового сервиса позволит клиентам «МТС-банка» из числа малого бизнеса экономить время и средства при составлении финансовых и прочих отчетов и сосредоточиться непосредственно на развитии своего бизнеса.

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ПАО «МТС-банк» — универсальный коммерческий банк, оказывает спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии делает ставку на рост розничного бизнеса и услуг для малого среднего предпринимательства.