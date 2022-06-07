«Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП

Завершен проект по внедрению цифрового решения для бизнеса на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» в центральном офисе международной транспортно-логистической компании «Траско». Достигнуты цели по оптимизации бизнес-процессов, увеличению скорости обработки заказов, построению эффективного взаимодействия сотрудников разных подразделений. В планах тиражирование проекта в филиалы компании. Об этом CNews сообщили представители «1C-Рарус».

«Траско» — транспортно-логистическая компания, основана в 1995 г. По состоянию на 2022 г. компания включает в себя сеть из 21 филиала в европейской части России, Уральском и Сибирском округах, а также представлена в Польше и Белоруссии.

Численность сотрудников свыше 1300 человек, а парк автомобилей включает более 420 автопоездов грузоподъемностью до 22 тонн на базе тягачей Scania и Volvo. География перевозок и маршрутная карта «Траско» включает популярные европейские направления, Китай, страны ближнего зарубежья. В 2022 г. компания активно осваивает внутрироссийский, ближневосточный, азиатский рынок, Турцию и страны СНГ. Стратегическая цель компании состоит в укреплении позиций на рынке грузоперевозок и увеличении прибыли компании. Для достижения поставленных целей руководством «Траско», в числе прочего, инициирован проект по автоматизации бизнес-процессов.

На момент принятия решения в компании использовалась система учета перевозок на платформе «1С:Предприятие 8.1», затраты по автопарку собирались в «1С:Управление автотранспортом», а регламентированный учет велся в «1C:Бухгалтерии».

Программы дорабатывались в течение всего срока использования, однако стало понятно, часть функционала не отвечает в полной мере растущим потребностям бизнеса: возникали ошибки в сервисе картографии, сложности в интеграции с другими информационными ресурсами и при выполнении математических расчетов. Дальнейшее развитие существующего программного решения было экономически нецелесообразно. Для реализации проекта по обновлению систем была сформирована команда из специалистов компании-партнера «1С» — «1С-Рарус» и представителей ИТ-службы «Траско».

Советник генерального директора по цифровизации «Траско» Михаил Рыстенко рассказывает о предпосылках проекта: «Для компании “Траско” развитие ИТ-инфраструктуры является важной составляющей конкурентного преимущества на рынке. Для обеспечения стратегического развития операционных процессов было решено перейти на единую информационную платформу, объединяющую все производственные операции. Выбор сделан в пользу программного продукта, разработанного компанией “1С-Рарус” и фирмой “1С” — “1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП”. Это решение отвечало нашим требованиям: нужный функционал уже имелся в типовой “коробке”, платформа “1С” гибкая в части выполнения доработок. Приятным бонусом стала возможность использовать лицензии “1С:Управление автотранспортом” в новом продукте».

На этапе старта проекта сформулированы цели: Увеличение скорости обработки заказов. Оптимизация отражения в информационной системе справочной информации и первичных документов. Расширение функционала цифрового решения в части роботизации учета транспортно-экспедиционных услуг. Упрощение взаимодействия между департаментами компании за счет стандартизации ведения учета, автоматизации рутинных операций и процессов согласования. Сохранение НСИ при переносе данных в новую информационную базу. Внедрение инструментов формирования аналитической отчетности, возможность контроля результатов и качества оперативных процессов.

Советник генерального директора по цифровизации «Траско» Михаил Рыстенко рассказывает о предпосылках проекта: «Переход на “1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП” выполнялся поэтапно. На первом этапе настраивалась интеграция новой системы ТМС с существующим контуром. Создавалась синхронизируемая в реальном времени модель данных. На втором этапе точки ввода постепенно переносятся из старой базы в новую. На третьем этапе прежняя информационная база остается только в режиме просмотра. Из нее переносятся все обмены с другими цифровыми ресурсами».

Информационная база “1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП” объединила работу 300 пользователей центрального офиса и филиалов. Доработка типового решения выполнялась методом внесения изменений в конфигурацию с сохранением системы на поддержке.

В ходе проекта реализована интеграция с внешними сервисами QlikView, Smart Truck, Scania FMS, Wialon, Transporeon, CRM, модулями «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия предприятия» и корпоративным сайтом.

Результаты проекта

- Реализованы сложные механизмы разграничения прав доступа между пользователями в рамках одного документа: сотрудник-спутник вносит информацию, касающуюся отправителя (пункты следования, стоимость перевозки), сотрудник-оператор — параметры перевозки; при формировании маршрутного листа разграничена работа ответственного за добавление заказов и сотрудника, который определяет исполнение маршрутов.

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- Разработана автоматическая смена статусов потребности при наступлении определенных событий согласно заданной последовательности.

- В информационной базе отражаются доходы и расходы в разрезе каждого заказа.

- Реализована возможность учитывать и фиксировать в заказе взаиморасчеты с другими подразделениями, участвующими в процессе перевозки.

- Настроено автоформирование счетов при выполнении перевозки или ее части, что помогло снизить трудозатраты сотрудников и исключить ошибки.

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- Стала доступной проверка заказа начальником отдела при его завершении (до выставления РТУ).

- Внедрен функционал по работе с тендерами. Через тендер проводится опрос подрядчиков (предварительный — для потребности и основной — для заказа). Начальник отдела указывает, какое минимальное число подрядчиков должно принять участие в опросе, результаты опроса вносятся в документ и из него попадают в потребность/заказ.

- Реализована возможность работы с нерезидентами страны.

В части работы с НСИ реализовано: Разграничение прав доступа сотрудников во избежание внесения некорректных записей и дублирования информации. Для удобства работы пользователей разработаны АРМы для быстрого поиска пунктов (по укрупненным пунктам и свойствам пунктов), настроены отдельные типы пунктов (таможня, экспедиция, погранпереход).

Советник генерального директора по цифровизации «Траско» Михаил Рыстенко подводит итоги проекта: «Завершены работы по первому и второму этапам. Уже год в новой системе работает центральный офис, начался перевод пользователей из филиалов компании. Окончательный переход и завершение второго этапа планируется к концу 2022 г. Параллельно стартовал третий этап по переносу интеграций с другими программными продуктами. Ресурсы разработки сосредоточены на новой системе, в прежней информационной базе проводятся только работы, необходимые для поддержки синхронизации данных. Пользователи получили единую систему с привычным интерфейсом и возможностями современной платформы 8.3. Возросли скорость и удобство работы. В качестве дополнительных результатов проекта компания получила описание, пересмотр и оптимизацию бизнес-процессов, активное вовлечение сотрудников в обсуждение развития продукта, реализацию новых бизнес-идей; обучение персонала работе в системе».