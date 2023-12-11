«Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros

Компания «Дальпромрыба» завершила проект по автоматизации бюджетирования. Для решения задачи была выбрана отечественная платформа Optimacros. Проект реализован специалистами компании «Атомс консалтинг».

«Дальпромрыба» входит в холдинг Thai Union. Предприятие выпускает продукцию под брендами «Магуро» и «Капитан Вкусов», ассортимент которых составляет более 30 наименований. Ежегодно на рынок поставляется несколько десятков миллионов банок консервов в разных ценовых сегментах.

Для обеспечения оперативной работы финансовой службы предприятия возможностей Excel было уже недостаточно. «Результаты демонстрации возможностей «Оптимакрос» убедили заказчика в правильности выбора инструмента для автоматизации бюджетирования, – сказал Андрей Гвоськов, генеральный директор «Атомс консалтинг». – А у специалистов «Атомс консалтинг» есть понимание специфики отрасли, благодаря успешно реализованным проектам в этом сегменте рынка. В целом оперативность внедрения, высокая скорость расчетов, возможности интеграции с другими системами и при этом доступная стоимость делают отечественную разработку оптимальной для российских организаций».

В рамках реализации проекта сотрудниками «Атомс консалтинг» были решены несколько важных для заказчика задач.

Прежде всего, платформа Optimacros стала единым источником информации, которая изначально предоставлялась в многочисленных разрозненных Excel-файлах. Среди значимых итогов проекта – исключение ручного труда для специалистов финансовой службы при обработке и агрегации данных, что снизило риски ошибок и существенно повысило оперативность работы.

Также было создано две бюджетных модели: первая – объединяет блоки продаж, затрат и отчетности, вторая – HR-модель. Между ними настроена интеграция данных. Бюджет доходной части строится на основе показателей по объемам продаж, ценам и скидкам в разрезах наименований (SKU) и контрагентов, которые в свою очередь сгруппированы по ответственным менеджерам отдела продаж.

Бюджетирование расходной части ведется по статьям затрат, каждая из которых распределяется по наименованиям и контрагентам согласно определенным правилам.

Реализованная HR-модель позволяет, в частности, загружать штатное расписание, пересматривать начисления, рассчитывать ЕСН, переносить данные в бюджетную модель и консолидировать их в отчеты.

Бюджетная модель предусматривает возможность реализации сценариев с разными версиями данных, что особенно важно в период турбулентности в экономике.

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

Для получения фактических данных настроена интеграция с учетной системой «1С», откуда в созданную модель автоматически поступает информация по номенклатуре, прайс-листам, продажам (базовые объемы/промо, объемы/скидки), себестоимости, операционным затратам и т.д. Контроль импорта данных осуществляется также автоматически. Полученная информация используется для план-факта отчетности.

Внедренное решение позволяет формировать различные виды отчетов. В их числе отчет по анализу продаж, который дает возможность пользователям оценивать ситуацию в разрезах товаров и контрагентов от выручки до валовой прибыли.

Также создаются два отчета P&L (отчет о прибылях и убытках): первый – более детальный, анализирующий ситуацию по наименованиям и контрагентам. Второй – более агрегированный, показывающий итоговый финансовый результат в целом по компании.

Система также позволяет формировать отчет Cash Flow (отчет о движении денежных средств) по месяцам, причем как прямым, так и косвенным методами.

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта поддержка ит-отрасли

Подводя итоги проекта, Евгений Горячев, финансовый директор предприятия «Дальпромрыба», отметил: «Для меня важнейшие преимущества проекта – это обеспечение целостности данных на единой платформе, гибкость в системе отчетности, прозрачность и скорость. Буквально в режиме реального времени я могу ответить на вопрос, какие доходы и расходы у нас у нас были по конкретному клиенту, в конкретном месяце, по конкретному наименованию продукции. При использовании Excel на консолидацию доходной части бюджета уходило 3 дня: для расчета чистой выручки необходимы данные по объемам продаж, ценам, процентам скидок, которые хранились в разных файлах. Сегодня, благодаря настроенной системе экспорта-импорта данных, все необходимые расчеты осуществляются практически в онлайн-режиме. И вместо трех дней на расчет продаж мы тратим 4 часа, т.е. сокращение времени в 6 раз. При этом время уходит в основном на сверку вводных данных, так как все алгоритмы их обработки уже настроены в Optimacros».

«Для автоматизации бюджетирования нам понадобилось 3 месяца. С учетом того, что в ходе реализации проекта мы модернизировали часть бюджетных процессов, это достаточно короткий срок, – отметил Максим Юрыгин, руководитель проекта, партнер «Атомс консалтинг». – Оптимизация времени стала возможна, благодаря гибкости системы и простоте ее внедрения. Считаю необходимым отметить также высокую скорость расчетов: на ввод данных и пересчет всей модели пользователи тратят 2-2,5 секунды».

В планах предприятия – дальнейшее развитие созданной модели. В частности, прогнозирование розничных продаж. Еще одним шагом станет работа непосредственно в системе сотрудников других подразделений. Также рассматривается возможность формирования отчетности пользователями, что существенно сэкономит время специалистам финансового блока. Кроме этого, планируется использовать Optimacros и в промежуточных расчетах, например, в расчете производственных затрат, которые зависят от объемов производства.