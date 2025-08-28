Разделы

Wildberries запускает инструмент для расчета «юнит-экономики» продавца

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила новый инструмент аналитики для партнеров маркетплейса — отчет «Юнит-экономика». Он поможет продавцам видеть ключевые показатели маржинальности своего бизнеса на Wildberries и принимать решения на основе агрегированных данных. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый отчет позволяет отслеживать прибыльность каждой продажи, находить убыточные позиции и корректировать ассортимент или цены. Расчет маржинальности ведется на основе разницы между доходами и расходами, привязанными к каждой продаже за выбранный период времени. Дополнительно можно учесть издержки на хранение на складах и приемку товаров — система распределяет их средневзвешенно, чтобы анализ был максимально приближен к реальности.

Все товары автоматически распределяются по трем группам в зависимости от маржинальности: «Высокая маржинальность» — высокорентабельные товары, маржинальность которых больше или равна 20%; «Средняя маржинальность» — товары со средней прибыльностью, маржинальность варьируется до 20%; «Низкая маржинальность» — к этой группе отнесены убыточные товары, маржинальность которых составляет меньше 0%.

Отчет доступен продавцам с подпиской «Джем» в тарифе «Продвинутый». Чтобы воспользоваться функционалом, достаточно перейти в раздел «Аналитика» → «Доходы и расходы» → вкладка «Юнит-экономика».

