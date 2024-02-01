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«Точка Маркетплейсы» напишет за продавцов продающий текст для товаров

Сервис для продавцов «Точка Маркетплейсы» запустил новую опцию, которая составляет SEO-описание товаров с помощью искусственного интеллекта. Новый инструмент соберет ключевые слова для товарных карточек, которые подойдут для Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Правильно составленное SEO-описание улучшает позиции товара в результатах поиска. Чем выше находится карточка товара в поисковой выдаче, тем больше потенциальных покупателей обратит на нее внимание. А это уже повышает продажи и, как следствие, рейтинг продавца на площадке.

«Стиль и подача текста в карточке товара всегда влияют на конверсию. Наш алгоритм задает стиль текста так, чтобы он увеличил продажи, улучшив ранжирование в поиске. Это поможет нашим продавцам появиться выше в поисковиках, так что больше людей увидят их товары. Наш новый инструмент сделает работу продавцов проще и поможет им выйти на новый уровень в онлайн-торговле», — сказал СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Для того чтобы составить SEO описание, пользователю нужно выбрать товар, для которого искусственный интеллект составит подходящий текст. Если этот товар уже есть на маркетплейсе — нужно его выбрать и характеристики подгружаются автоматически. Если же товар новый, то продавцу необходимо написать его название и ключевые характеристики. Искусственный интеллект автоматически соберет подходящие ключевые слова, которые можно дополнить по своему усмотрению.

Сервис позволяет обновить описание в карточке сразу на всех маркетплейсах. Продавцу не придется копировать сгенерированный текст в кабинеты площадок: обновить описание сразу на всех площадках можно в одном окне.

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«Точка Маркетплейсы» помогает продавцам выйти на новые онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчетного счета в «Точке».

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