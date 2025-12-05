Разделы

Михайлов Роман


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями 1
26.08.2025 Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30% 1
21.04.2023 Skyeng запустила российский аналог Grammarly — Skygrammar 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
08.02.2016 Питерскому хакеру дали 6 лет строгого режима 1
22.02.2013 «Триколор ТВ» автоматизировал бюджетирование на базе IBM Cognos TM1 и Columbus RSys 1
10.04.2012 В Москве создано мобильное приложение для экстренной связи с полицией 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Михайлов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 2
Grammarly 8 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Softline - Софтлайн 3261 1
Крок - Croc 1814 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 190 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 1
АйДи - Технологии управления 50 1
Google LLC 12255 1
InterProCom - Интерпроком 48 1
Антиплагиат 20 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 1
8983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Федеральное казначейство России 1879 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 1
3GPP - LBS - Location Based Services 107 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Электронный билет - e-ticket 174 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus RSys - Columbus Requisition System 2 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Apple - App Store 3008 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Правительство Москвы - Наш город 108 1
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 1
Google - T5 - Text-To-Text Transfer Transformer 1 1
Булдыбаева Айгерим 1 1
Комов Владимир 18 1
Макаревич Николай 13 1
Новожилов Сергей 2 1
Ишханян Артур 1 1
Свинцов Ярослав 10 1
Алтухов Леонид 19 1
Носов Евгений 3 1
Жабин Дмитрий 1 1
Касаткина Ирина 2 1
Святкин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Английский язык 6876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
SOS (СОС) - международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи 5 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 66 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Skyeng - Skysmart - Кодиум 7 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
