Система управления бюджетом и арендой от «Первого Бита» позволила лидеру лизинга Казахстана снизить расходы на 30%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по цифровизации управления финансами и арендными операциями для BCC Leasing, участника рынка лизинговых услуг Республики Казахстан. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Внедрение системы «1С:Бухгалтерия для Казахстана» с модулями «Бит.Финанс» и «Бит.Аренда» позволило компании отказаться от ручного труда в Excel, сократить операционные расходы на 30% и ускорить ключевые процессы на 70%.

Раннее сотрудники BCC Leasing тратили значительное время на ручной сбор данных, согласование бюджетов и контроль договоров аренды. Это замедляло принятие решений, увеличивало риски ошибок и затрудняло выполнение требований регулятора.

Для выбора оптимального решения по автоматизации руководство BCC Leasing обратилось в алматинский офис компании «Первый Бит».

«Специалисты «Первого Бита» сконструировали для нас интегрированную систему, которая объединила бюджетирование, казначейство и управление договорами аренды, обеспечив прозрачность и оперативность финансовых процессов. Финансовая деятельность выведена в централизованный документооборот: все бюджеты, заявки, реестры, отчеты теперь только в 1С», – сказала руководитель дирекции планирования дочерней компании BCC Leasing Айгерим Булдыбаева.

При помощи модуля «Бит.Аренда» был автоматизирован контроль за всеми ключевыми процессами по договорам аренды и субаренды. Это позволило повысить прозрачность операций, ускорить обработку документов и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором.

Функциональность системы включила в себя предупреждение об окончании сроков, учет заявлений о расторжении, контроль регистрации в государственных структурах, автоматическое создание обязательных документов и автоматизацию расчета пени.

«Благодаря автоматизации, отчетность для Национального банка и внутреннего аудита BCC Leasing формируется на 70% быстрее. Вдвое сократились трудозатраты – заявки, платежи и контроль договоров больше не требуют ручных операций. Автоматический расчет пеней и уведомление клиентов помогли снизить дебиторскую задолженность на 50%. Полный переход на электронный документооборот исключил риски потерь данных и несвоевременного обновления информации», – сказал менеджер по продажам компании «Первый Бит» в Алматы Роман Михайлов.