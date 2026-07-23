Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198140
ИКТ 15298
Организации 11727
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27024
Персоны 86370
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

Маркин Сергей

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Whitebyte и Ideco объединяют экспертизу для развития проектов в области сетевой безопасности 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
05.06.2018 Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Маркин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 939 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 1
Autodesk 639 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 83 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 249 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 509 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Аброс ИК 7 1
Сахатранс 6 1
Трансойл 13 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Авиа Групп 8 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
СтройГазМонтаж 14 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Русское время - Часовой дом 6 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2209 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28187 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 596 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1256 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12845 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 723 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 18 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3551 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Linux OS 11501 1
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 59 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Ideco NGFW 51 1
Алексеев Сергей 11 1
Пешков Анатолий 1 1
Григорьев Олег 3 1
Беленков Олег 1 1
Железняков Андрей 2 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Янукович Виктор 57 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Рыжов Алексей 19 1
Бойченко Игорь 3 1
Морозова Анастасия 36 1
Попов Иван 7 1
Кириченко Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 202 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 1
Ближний Восток 3147 1
Африка - Африканский регион 3637 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 230 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Земля - планета Солнечной системы 10846 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Европа 24936 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54658 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 665 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3990 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57486 1
РАН - Российская академия наук 2121 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще