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Мухарьямов Марат



17.12.2024 Решения Project Lad и GPTZATOR внесены в Реестр российского программного обеспечения 1
10.12.2024 Project Lad меняет подход к управлению рисками: представлен ИИ-помощник менеджера по управлению рисками проектов 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
27.09.2024 Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов 1
23.07.2024 Project Lad, российский аналог Oracle Primavera, представил функциональность цифровой модели управления проектами на основе ИИ 1
24.05.2024 Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде 1
09.09.2019 «Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде 1
06.06.2019 ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Мухарьямов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 2
Oracle Corporation 6688 2
8213 2
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Долина Кулибина 1 1
timebook - таймбук 6 1
Teradata 210 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит Интеграция 190 1
SAP SE 5279 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Citrix Systems 812 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Qlik - QlikTech 160 1
Informatica 126 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 1
ПСС - Платформа строительных сервисов 2 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
ИРСО - Институт развития строительной отрасли 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
ЛАД ГК - Project Lad 8 6
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 3
ЛАД ГК - GPTZator 3 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
HiBrain - Нижегородская платформа подготовки и трудоустройства IT и Digital специалистов 1 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows 10 1758 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office 3734 1
Apache Hadoop 427 1
Qlik Sense 41 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Носов Игорь 14 2
Младшев Анатолий 12 1
Зубов Евгений 12 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Шумков Александр 7 1
Соловьев Илья 5 1
Федечкин Эдуард 55 1
Гребельный Антон 21 1
Халяпин Сергей 82 1
Комаров Михаил 20 1
Рабинович Борис 8 1
Мавлютов Альберт 4 1
Воронин Петр 35 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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