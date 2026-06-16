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Соловьев Илья
СОБЫТИЯ
Соловьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
|iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
|Храбров Валерий 26 3
|Бичев Александр 4 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
|Скудин Владимир 7 3
|Гольдберг Юлий 27 3
|Титов Андрей 5 1
|Плаксунов Сергей 1 1
|Бедяева Анна 1 1
|Васильев Федор 1 1
|Шагеев Денис 1 1
|Сивков Дмитрий 2 1
|Андрианова Ольга 4 1
|Мавлютов Альберт 4 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Халяпин Сергей 92 1
|Воронин Петр 37 1
|Гребельный Антон 21 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Федечкин Эдуард 57 1
|Бова Светлана 7 1
|Комаров Михаил 24 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Рабинович Борис 8 1
|Мухарьямов Марат 15 1
|Зубов Евгений 13 1
|Пшиченко Дмитрий 49 1
|Шумков Александр 7 1
|Forbes - Форбс 974 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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