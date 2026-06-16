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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Илья

СОБЫТИЯ


16.06.2026 3Logic Group оснастила Южно-Уральский технологический университет компьютерной и серверной техникой 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
11.09.2007 26 сентября пройдет конференция SASTek Russia 2007 1
04.09.2007 26 сентября состоится SASTek Russia 2007 1
30.08.2007 26 сентября откроется конференция SASTek Russia 2007 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Соловьев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1078 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 3
SAP SE 5567 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Lenovo Group 2419 1
Intel Corporation 12752 1
Oracle Corporation 7044 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
Citrix Systems 863 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 1
Salesforce - Tableau Software 121 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 197 1
Teradata - Терадата 224 1
Qlik - QlikTech 171 1
Salesforce - Informatica 138 1
Ланит Интеграция 218 1
TietoEVRY - Tieto 144 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 762 1
Lenovo Professional Services 5 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8695 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 50 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Локотех - Локомотивные технологии 64 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 973 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8107 3
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 95 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15796 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1655 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8532 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4322 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 243 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6311 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10213 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 871 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1234 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 92 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9761 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10512 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5173 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1182 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6404 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12636 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34132 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12024 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60706 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1668 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16878 1
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Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 1
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DevOps - Development и Operations 1191 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 275 3
Fujitsu Fugaku 13 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Microsoft Windows 10 1928 1
Microsoft Office 4111 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 1
Apache Hadoop 468 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1382 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 17 1
Qlik Sense 47 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 430 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 170 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 10 1
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Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Храбров Валерий 26 3
Бичев Александр 4 3
Нехороших Дарья 3 3
Petrickova Hana - Петрикова Хана 3 3
Скудин Владимир 7 3
Гольдберг Юлий 27 3
Титов Андрей 5 1
Плаксунов Сергей 1 1
Бедяева Анна 1 1
Васильев Федор 1 1
Шагеев Денис 1 1
Сивков Дмитрий 2 1
Андрианова Ольга 4 1
Мавлютов Альберт 4 1
Сысоев Андрей 2 1
Халяпин Сергей 92 1
Воронин Петр 37 1
Гребельный Антон 21 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Федечкин Эдуард 57 1
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Комаров Михаил 24 1
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Рабинович Борис 8 1
Мухарьямов Марат 15 1
Зубов Евгений 13 1
Пшиченко Дмитрий 49 1
Шумков Александр 7 1
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Европа 24879 4
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11145 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1069 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2281 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1322 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6501 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Английский язык 6984 1
Forbes - Форбс 974 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 142 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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