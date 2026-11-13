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ЛАД ГК Ladcraft GPTZator Skills Studio Фабрика ИИ-процессов

Ladcraft (ранее GPTZATOR) – платформа создания навыков искусственного интеллекта (ИИ), комплексное решение для  использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика. Интегрированное в платформу Project Lad решение формирует единую среду проектных данных, позволяя оптимизировать бизнес-процессы за счет использования инструмента на базе ИИ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.11.2026 Ladcraft запускает «Фабрику ИИ-процессов» для трансформации бизнеса 4
10.11.2026 «ЮKassa» открыла доступ к профессиональным ИИ-агентам для малого и среднего бизнеса 2
09.11.2026 «ЮKassa» открыла доступ к профессиональным ИИ-агентам для малого и среднего бизнеса 2
10.09.2026 Группа ИT-компаний Lad представила Ai Control Center — платформу для безопасного запуска ИИ в корпоративном контуре 1
20.07.2026 Платформа ИИ-агентов Ladcraft получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 2
15.07.2026 Lad запустила Skills Studio для создания ИИ-навыков на естественном языке 8
08.07.2026 Ladcraft включен в реестр российского программного обеспечения 4
08.04.2026 ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО 1
31.03.2026 Группа ИT-компаний Lad представила Ladcraft — новую версию платформы автономных ИИ-агентов для бизнеса с ROI-методикой внедрения 2
04.03.2026 НПФ «Профессиональный» внедрил ИИ-платформу GPTZATOR в изолированном контуре 1
25.02.2026 ГК «Химпэк» внедрила ИИ-платформу GPTZator для автоматизации работы с налоговыми запросами 1
19.01.2026 Платформа ИИ для бизнеса GPTZator получила статус резидента «Сколково» 1
09.12.2025 ГК «ССК» внедрила систему управления проектами Project Lad 1
13.08.2025 Группа ИТ-компаний Lad представила концепцию ИИ-управления бизнесом 1
28.07.2025 Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить 1
15.07.2025 Обновленная версия ИИ-платформы для бизнеса GPTZATOR 2.0 внесена в реестр российского ПО 1
27.05.2025 Платформа ИИ-ассистентов GPTZATOR в офисном пакете «Р7-Офис» 1
17.12.2024 Решения Project Lad и GPTZATOR внесены в Реестр российского программного обеспечения 1
02.11.2024 Группа ИТ-компаний Lad представила интегрированную среду проектных данных 1
27.09.2024 Группа ИT-компаний Lad представила импортонезависимые продукты и решения для управления проектами и автоматизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 20, упоминаний - 37

ЛАД ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9810 13
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 35 13
Telegram Group 3056 3
Microsoft Corporation 25940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 2
Metamentor - Метаментор 15 1
Oracle Corporation 7135 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3282 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1537 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 1
OpenAI 649 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 87 1
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Nvidia Corp 4146 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 51 1
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Масштабные решения 19 1
Химпэк 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2398 1
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1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 2
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МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 29 1
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MinIO 34 1
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