СУЭК развивает управление строительством при помощи цифровой модели Project Lad на базе искусственного интеллекта

В российском угольном объединении СУЭК создана цифровая модель управления проектами строительства на основе системы Project Lad для повышения точности прогнозирования и минимизации рисков, связанных со сроками и бюджетами. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Project Lad – разработка экспертов из группы компаний Lad с 20-летним опытом автоматизации сложных производственных и строительных циклов. Решение с расширенной функциональностью календарно-сетевых графиков и ИИ-ассистентом предназначено для управления проектами и портфелями проектов, включено в реестр российского ПО и отвечает требованиям информационной безопасности.

Работы по автоматизации производственных и строительных циклов в СУЭК идут с 2020 г. Перед компанией стояла задача обеспечить ритмичность управления и сократить трудозатраты на сбор и обработку данных. С этой целью была реализована система для управления проектами капитального строительства, которая позволила контролировать выполнение проектов угольного дивизиона группы СУЭК. Первый этап завершился в 2023 г.

Накопленный объем информационных данных лег в основу второго этапа сотрудничества. В 2024 г. компании смоделировали применение Project Lad для оценки и улучшения метрик сложных проектов. За основу пилотной программы взяли реконструкцию ОФ «Чегдомын» АО «Ургалуголь». Команда Project Lad создала календарно-сетевую модель проекта, моделировала различные сценарии прогнозирования отклонений по бюджетам и срокам в зависимости от рисков.

Комплексное решение на базе Project Lad систематизирует мониторинг, помогает оперативно формировать данные с площадки и сравнивать их с базовым планом проекта. Анализ отклонений плановых, фактических и прогнозных данных позволяет заказчику качественно управлять проектами. Благодаря функциональности прогнозирования и моделирования можно в реальном времени оценить влияние действий на сроки и бюджеты, уменьшая циклы управленческих решений и продолжительность совещаний. Результат – ритмичность производственного цикла, снижение рисков задержек в работе, повышение эффективности.

Заместитель ИТ-директора СУЭК Андрей Санков: «Сотрудничество с Lad позволило нам эффективнее управлять проектами, оперативно анализировать данные, что значительно ускорило принятие решений и повысило точность прогнозирования. Мы уже видим положительные результаты от использования системы и планируем дальнейшее развитие для улучшения управления нашими объектами».