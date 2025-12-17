Разделы

График на основе нормативов от Project Lad повышает точность планирования

В системе управления проектами Project Lad реализована новая функциональность — график на основе нормативов, который позволяет компаниям-застройщикам автоматически формировать точные календарно-сетевые графики, исходя из утвержденных производственных стандартов и оцифрованного опыта реализации аналогичных проектов. Решение автоматизирует планирование строительных проектов и снижает субъективность в расчетах сроков. Об этом CNews сообщили представители Project Lad.

С помощью графика Project Lad компании-застройщики могут реализовать переход от ручного составления планов к управлению через ключевые показатели: количество ресурсов и параметры объекта. Система автоматически рассчитывает длительность каждого вида работ и этапа проекта, опираясь на заранее загруженные корпоративные нормативы выработки (трудозатраты, объемы, сроки). Это означает, что застройщик больше не тратит часы на подбор дат и объемов вручную, достаточно указать численность бригады, а система сама пересчитает все сроки, обеспечивая 100% соответствие плана внутренним стандартам компании.

Внедренный функционал решает две проблемы компаний-застройщиков. Во-первых, снижает субъективность и ошибки, связанные с ручным планированием. Во-вторых, превращает процесс в гибкий инструмент управления: оперативное моделирование различных сценариев в зависимости от изменения числа рабочих позволяет гарантированно укладываться в жесткие сроки ввода объектов.

С помощью системы Project Lad застройщики могут перейти от приблизительных оценок временных затрат к прогнозируемым, автоматически рассчитанным срокам, основанным на реальных данных и корпоративных нормативах. Такой подход повышает предсказуемость доходов. Кроме того, решение обеспечивает минимизацию рисков: возможность оперативного отслеживания как отставаний, так и опережений в реальном времени дает руководству инструмент для своевременной корректировки планов, что напрямую снижает вероятность срыва ключевых сроков и связанных с этим финансовых потерь.

«Выгода, которую получает клиент от нового функционала, — экономия времени и ресурсов, например, у одного из наших клиентов, ГК ССК, застройщика из Топ-10, после внедрения системы управления проектами Project Lad время на формирование отчетности сократилось в 2,5 раза», — сказал Артем Станишевский, заместитель генерального директора компании Project Lad.


