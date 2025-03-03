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Система управления проектами Project Lad повышает эффективность проектных команд

Система управления проектами Project Lad повышает эффективность проектных команд. Об этом CNews сообщили представители Project Lad.

Артем Станишевский, заместитель генерального директора Project Lad (входит в группу ИT-компаний Lad), представил функционал системы управления проектами, повышающий эффективность проектных команд за счет оперативного доступа к данным для руководителей на всех уровнях принятия управленческих решений при реализации инвестиционно-строительных проектов.

В условиях увеличения масштаба и сложности проектов в сочетании с кризисными явлениями в экономике у строительного бизнеса сформировался запрос на повышение продуктивности и качества управления. Использование децентрализованных средств управления проектами и отказ от автоматизации могут привести к значительным финансовым потерям.

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Чтобы система управления проектами была по-настоящему эффективным бизнес-инструментом, необходимо решить две основных задачи: наполнить систему живыми оперативными данными и обеспечить прозрачный способ получения этих данных в удобном для принятия решений виде. В зависимости от уровня цифровизации процессов конкретного заказчика данные на стройплощадке могут быть совсем или частично неофицрованы, или находятся в смежных информационных системах класса ERP и т.п. Это могут быть данные, например, по производительности, финансам и другие значимые показатели. Система управления проектами Project Lad решает задачу сбора разрозненных данных из различных источников, автоматизирует существующие процессы передачи фактических данных непосредственно в графике и обеспечивает прозрачный доступ их получения для менеджмента.

Артем Станишевский: «В ядре нашей системы лежит привычный всем календарно-сетевой график, а ключевой особенностью решения является интеллектуальный модуль, с помощью которого к этому графику «подтягиваются» данные из других корпоративных систем. Также мы внедрили в Project Lad блок плагинов, которые позволяют работать в имитаторе Excel-таблицы непосредственно в системе. За счет этого мы оцифровываем реальные данные, которыми оперируют прорабы на стройке, и даем возможность быстро связать производство с реальным управленческим процессом».

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